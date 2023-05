SFDR : Les fonds article 9 affichent la plus faible collecte de leur histoire

Les fonds classés article 9 selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ont enregistré la plus faible collecte de leur histoire au premier trimestre 2023, avec 4 milliards d’euros, selon Morningstar. Au dernier trimestre 2022, ils avaient drainé 6,2 milliards d’euros. Cette contre-performance s’explique principalement par la vague de déclassements qui a touché les fonds article 9.

En revanche, les fonds article 8 ont réuni plus de 25 milliards d’euros, soit le double des souscriptions du précédent trimestre.

Les encours des fonds articles 8 et 9 ont progressé de plus de 3 % au premier trimestre, à plus de 4.900 milliards d’euros, ce qui porte leur part de marché au niveau record de 57 %.

Moins de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits a ralenti, en partie à cause d’un contexte macro-économique difficile, mais aussi en raison des incertitudes réglementaires et des craintes d’accusations de greenwashing. Seulement 145 fonds articles 8 et 9 ont vu le jour sur les trois premiers mois de l’année, un point bas historique, après 260 au dernier trimestre 2022.

Près de 300 produits ont changé de statut depuis début janvier. Quleque 260 fonds sont passés de l’article 6 à l’article 8. Une dizaine seulement ont été déclassés de l’article 9 à l’article 8. Morningstar estime que la vague des déclassements des fonds article 9, qui a commencé au troisième trimestre 2022, est terminée. Elle pourrait même s’inverser, après que la Commission européenne a déclaré en avril qu’il n’y aura pas de seuil minimal pour les investissements durables. Au total, plus de 350 fonds article 9 ont été reclassés en article 8 entre juillet 2022 et mars 2023, représentant plus de 200 milliards d’euros d’actifs, a calculé Morningstar.

A lire aussi:

A lire aussi: