Retenues à la source : gérants d’actifs et fonds de pension réclament de la clarté sur le projet de directive européenne

Dans l’industrie de la gestion d’actifs, les histoires de retenues de dividendes à la source finissent au tribunal, en général. Le plus souvent devant la Cour de justice de l’Union européenne (UE) qui, au cours de la dernière décennie, a dû arbitrer nombre d’affaires dans lesquelles sociétés de gestion, fonds d’investissement ou institutionnels se sont battus pour tenter de récupérer un excédent de dividendes retenus à la source par le fisc d’un pays étranger, membre de l’UE, dans le cadre d’investissements transfrontaliers réalisés sur ce territoire.

La Commission européenne veut mettre fin à ces procédures de récupération longues, coûteuses et fastidieuses. Depuis 2020, elle planche sur l’élaboration d’une proposition de directive visant à l’instauration d’un système commun de retenue à la source sur les dividendes et les produits d’intérêts. Mi-juin, l’instance a lancé une consultation, qui s’est terminée lundi 18 septembre, sur l’architecture globale de la directive baptisée Faster (pour Faster and safer relief of excess withholding taxes), dont la mise en œuvre est planifiée pour 2026-2027.

En complément des procédures standards existantes, la Commission propose un double système dans Faster. D’un côté, un mécanisme visant à appliquer directement les taux de taxation appropriés (c’est-à-dire réduits en fonction des traités de double taxation ou des exemptions de taxes) lorsque l’investisseur reçoit le produit de son dividende ou de son intérêt dans le cadre d’un investissement transfrontalier. De l’autre, l’introduction d’une procédure rapide et simplifiée (Faster) de restitution de l’excédent de retenues à la source dans un délai maximal de 50 jours suivant la date du paiement des dividendes ou des intérêts. En jeu ? 5,17 milliards d’euros d’économies par an pour les investisseurs, selon un rapport d’évaluation de la Commission.

Problématique d'éligibilité

Si les associations européennes de la gestion d’actifs (Efama) et des fonds de pension (Pensions Europe) accueillent favorablement le projet de directive, ils expriment leurs réserves quant à sa future applicabilité et aux parties éligibles aux procédures Faster. Car le projet de directive induit deux notions. D’abord, celle d’un certificat de résidence fiscale numérique que les États membres de l’UE pourront délivrer aux personnes considérées comme résidant dans leur juridiction à des fins fiscales. Ensuite, celle du «détenteur enregistré» (registered owner) soit « toute personne physique ou morale ayant le droit de percevoir des dividendes ou des intérêts provenant de titres soumis à une retenue à la source dans un État membre ». La définition est vague et ne fait l’objet pour l’heure d’aucune position commune. Pourtant, seuls ces détenteurs enregistrés seront éligibles pour initier les nouvelles procédures de réclamation, qui seront menées en leur nom par des intermédiaires financiers certifiés, lesquels devront être répertoriés sur un registre dans les pays membres concernés.

« L’objectif de la proposition de directive n’est pas de s’intéresser aux problématiques relatives aux bénéficiaires effectifs comme le droit à la convention fiscale des fonds d’investissement. Les États membres ne sont pas encore prêts à discuter de ce sujet. Nous appelons la Commission et les États membres à s’accorder sur une définition du «détenteur enregistré» qui fournisse clarté et certitude sur les nouvelles procédures Faster. Sans harmonisation, elles ne fonctionneront pas », explique António Frade Correia, conseiller senior en charge des questions de fiscalité au sein de l’Efama, à L’Agefi. « Les parties prenantes comme les intermédiaires financiers et les autorités fiscales ont besoin de certitude sur qui est éligible à des demandes de remboursement et de réduction de taxes au nom des investisseurs finaux », poursuit-il.

Dans son papier de position sur le sujet, l’Association française de la gestion (AFG) observe que les Fonds Communs de Placement (FCP) de droit français, «faute de personnalité morale», ne disposent pas d’un numéro d’identification fiscale en France, un prérequis pour obtenir le certificat de résidence fiscale numérique. Les FCP seraient donc d’emblée exclus des dispositifs prévus par Faster. L’AFG demande par conséquent que les modalités d’obtention du certificat et les informations nécessaires aux procédures de remboursement de retenues à la source soient adaptées aux particularités des fonds, et plus particulièrement à celles des FCP. L’association réclame par ailleurs une définition commune du «bénéficiaire effectif» au sein de l’UE puisque pour elle, les procédures Faster se basent implicitement sur cette notion, en particulier dans les informations demandées.

Via Pensions Europe, les fonds de pension européens s’inquiètent, eux, que les États membres puissent utiliser certaines exceptions prévues dans le dispositif pour ne pas appliquer les procédures Faster aux investisseurs institutionnels.« La non-application des procédures Faster aux investisseurs exonérés d’impôts pourrait entraîner la suppression d’un volume important de retenues à la source, et donc une diminution significative de l’impact de Faster, qu’il convient d'éviter autant que possible tout en conservant un degré élevé de protection contre les abus fiscaux », prévient Pensions Europe. Le lobby des fonds de pension appelle également à la vigilance pour s’assurer que les fonds de pension domestiques d’un pays donné n’obtiennent pas un accès préférentiel à ces procédures vis-à-vis de fonds de pension étrangers.

Notions trop larges

Un autre volet important du projet de directive Faster est celui d’empêcher les fraudes fiscales ayant pour but d'échapper à l’impôt sur le dividende, les fameuses fraudes CumCum ou CumEx. Pour cela, la Commission européenne entend imposer des conditions strictes aux demandes de dégrèvement de retenues à la source. Dans sa version actuelle, Faster contient une obligation d’informer si l’intermédiaire financier est «au courant» d’un quelconque accord financier impliquant les titres sous-jacents qui n’aurait pas encore été réglé, ni n’aurait expiré ou qui n’aurait pas été résilié à la date de détachement du dividende.

Or, la notion d’accord financier, telle que mentionnée dans la proposition de directive, s’entend comme « tout arrangement ou obligation contractuelle en vertu duquel une partie de la propriété de l’action cotée en bourse, sur laquelle un dividende est payé, est ou pourrait être, de manière permanente ou temporaire, transférée à une autre partie ». Notion beaucoup trop large, jugent l’Efama et l’AFG.

António Frade Correia souligne que dans certains cas tels que la détention de contrats de différence (CFD), les transactions «repo» (future sur un indice actions par exemple) ou le prêt de titres peuvent entrer dans cette catégorie d’accords financiers. Par conséquent, si les intermédiaires financiers certifiés en charge des procédures font cas de ces accords lorsqu’ils utiliseront les procédures Faster, des incertitudes planent sur l’attitude des autorités fiscales. Ces dernières pourraient placer ce type de requêtes en bout de file et leurs remboursements pourraient ainsi prendre plusieurs années en raison de la complexité de ces transactions.

« Si nous comprenons que cette condition a pour objectif de refuser les demandes de remboursement de retenues à la source lorsque celles-ci concernent des montages fiscaux abusifs, elle n’en demeure pas moins trop large et devrait, par suite, englober une très grande partie des demandes de remboursement de retenues à la source. En effet, cette définition ne vise pas certains accords financiers, mais bien l’ensemble des accords financiers, alors que ceux-ci sont généralement conclus pour des motifs autres que fiscaux. Ainsi, à titre d’exemple, les contrats financiers peuvent être conclus à des fins de couverture », décrypte l’AFG.