Amundi dépasse les 2.000 milliards d’euros d’encours

Amundi a annoncé mercredi des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'exercice 2021, au cours duquel il a dépassé la barre des 2.000 milliards d'euros d'encours grâce à l'intégration de Lyxor, dont l'acquisition a été bouclée le 31 décembre dernier.

Amundi, filiale de gestion d'actifs du Crédit Agricole, affichait, fin 2021, des encours sous gestion de 2.064 milliards d'euros, répartis entre ses propres encours de 1.916 milliards d'euros et les 148 milliards d'euros de Lyxor.

Le groupe a signé une année 2021 «remarquable» à plus d'un titre, a indiqué sa directrice générale, Valérie Baudson, lors de la présentation des résultats annuels à la presse.

Amundi a notamment dépassé la plupart des attentes du consensus des analystes réalisés par Factset. En 2021, la collecte nette totale du gestionnaire s'est élevée à 60,2 milliards d'euros, contre 12 milliards d'euros attendu par le consensus Factset. Ce chiffre englobe une collecte de 55,9 milliards d'euros en gestion active et de 19,7 milliards d'euros en gestion passive, hors Lyxor qui a collecté 12,1 milliards d'euros en 2021, ainsi que des sorties de 23,4 milliards d'euros dans les produits de trésorerie.

Au quatrième trimestre, la collecte nette a atteint 65,6 milliards d'euros, contre 15,8 milliards d'euros attendus par les analystes.

Fort à l'étranger, faible en France

Pour collecter en 2021, la société de gestion s'est appuyée sur une forte appétence des investisseurs pour les actifs de moyen-long terme, qui ont réalisé une collecte record de 75,5 milliards d'euros sur l'année dont 29 milliards au quatrième trimestre, ainsi que sur une dynamique robuste dans le segment des investisseurs de détail (collecte nette de 43,5 milliards d'euros hors joint-ventures sur l'année). Celle-ci a été majoritairement portée par ses réseaux partenaires à l'international et ses distributeurs tiers. Sur le segment institutionnel, Amundi a enregistré une collecte nette de 5,4 milliards d'euros en 2021 et de 20,2 milliards d'euros au quatrième trimestre. Les joint-ventures ont, de leur côté, collecté 11,4 milliards d'euros. La nouvelle filiale Amundi-Bank of China WM a terminé notamment sa première année avec 10,1 milliards d'euros de collecte dans les réseaux de Bank of China.

En France, qui reste son marché numéro un, Amundi affiche néanmoins des sorties nettes globales de 16 milliards d'euros pour l'année 2021, contre une collecte nette de 26,7 milliards d'euros en 2020, et une collecte nette de 10,1 milliards d'euros au quatrième trimestre. Les encours en France ressortent à 957 milliards d'euros, en hausse de 2,7% sur un an là où les hausses des encours hors de France sont à deux chiffres sur la même période.

Résultat net ajusté record

Le résultat net ajusté d'Amundi pour 2021 affiche un record de 1,32 milliard d'euros, contre 1,3 milliard d'euros attendus. Au quatrième trimestre, il est ressorti à 328 millions d'euros, contre 306 millions d'euros attendus, en hausse de 14% par rapport au quatrième trimestre 2020.

Les revenus nets ajustés se sont établis à 3,2 milliards d'euros en 2021, en hausse de 23,5% sur un an glissant, et à 794 millions d'euros pour le seul quatrième trimestre.

«Avec un résultat net de 1,3 milliard d'euros, en progression de 37% par rapport à 2020, nous dépassons d'ores et déjà les objectifs de notre plan stratégique moyen-long terme 2018-2022. Tous les objectifs de notre plan ESG 2018-2021 ont également été dépassés, confirmant notre leadership dans ce domaine», a commenté Valérie Baudson, soulignant que plus de la moitié de la collecte nette d'Amundi en 2021 s'est faite sur des produits répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Dividende en hausse de 41% sur un an

Les commissions nettes de gestion, hors commissions de surperformance, ont augmenté de 14,5% en 2021, à 2,79 milliards d'euros, dont un montant de 727 millions pour le seul quatrième trimestre, en hausse de 2,8% par rapport au troisième trimestre 2021.

Les commissions de surperformance ont atteint un niveau record de 427 millions d'euros pour 2021 mais ont baissé au quatrième trimestre par rapport au reste de l'année. Elles sont ressorties à 70 millions d'euros sur les trois derniers mois de 2021, soit une baisse de 22,3% par rapport au troisième trimestre. La normalisation des commissions de surperformance devrait se poursuivre en 2022, a indiqué Amundi.

La division Amundi Technology a continué de monter en puissance, avec 39 clients recensés fin 2021 dont 15 nouveaux sur l'année. Sur 12 mois, les revenus d'Amundi Technology se sont établis à 36 millions d'euros.

Le conseil d'administration d'Amundi proposera un dividende de 4,10 euros par action - en hausse de 41% par rapport à celui de 2020 - lors de l'assemblée générale du 18 mai prochain. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net part du groupe et à un rendement de 6,1% sur la base du cours de l'action au 7 février.