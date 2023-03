Polen Capital recrute l’équipe marchés émergents de LGM

Polen Capital vient de recruter les équipes d’investissement sur les marchés émergents et les actions chinoises de LGM Investments, ainsi que plusieurs de leurs fonds. Il s’agit des stratégies Emerging Markets Growth, China Growth et Emerging Markets Small Company Growth.

L’équipe émergente de Polen Capital compte désormais six stratégies et dix gérants, basés à Londres et dans le bureau nouvellement créé à Hong Kong.

Polen Capital comptait 55 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 décembre 2022.