Pictet Asset Services installe une équipe à Paris

Les difficultés de Shinhan Asset Management pour faire grandir son activité ETF sont en partie le résultat de son ancien partenariat avec BNP Paribas Asset Management, lequel était opposé à pénétrer ce marché, selon le co-directeur général du groupe sud-coréen, Cho Jae-min. Ce dernier a déclaré à Ignites, une publication du Financial Times, que la société était déjà « bien trop en retard » pour se lancer sur le marché des ETF, mais il a ajouté qu’il n’avait pas l’intention de renoncer à son ambition de devenir l’un des principaux acteurs de ce segment. Shinhan AM a créé un département dédié aux ETF en avril 2021, trois mois après avoir acquis les 35 % de BNPP AM dans la joint-venture, mettant fin à 19 ans de partenariat.