Rivage Investment s’installe à Londres

l'Opinion (avec AFP)

Washington - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, tournée vers la réunion de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine, qui devrait aboutir à une baisse de taux pour la première fois de l'année. Le Dow Jones a perdu 0,59%, l'indice Nasdaq a pris 0,44% et l'indice élargi S&P 500 a clôturé non loin de l'équilibre (-0,05%). «Il n'y a pas eu de donnée économique aujourd'hui et nous sommes en pleine période de silence de la Fed, donc sans commentaire susceptible d'influencer le marché», commente auprès de l'AFP Christopher Low, de FHN Financial. Certes, les investisseurs ont accueilli en début de séance un indice de confiance des consommateurs inférieur aux attentes. Mais «cela correspond à ce que nous avons observé dans d'autres enquêtes et dans les mesures de l'activité économique: le marché de l'emploi est très faible», estime M. Low. C'est précisément ce constat qui devrait pousser la banque centrale américaine à assouplir sa politique monétaire afin de donner un coup de fouet à l'économie. Le comité de politique monétaire (FOMC) se réunira à partir de mardi, et rendra sa décision quant à l'évolution des taux le lendemain. Les analystes sont unanimes: les taux directeurs de la Fed devraient diminuer d'un quart de point de pourcentage la semaine prochaine, la première baisse depuis décembre 2024. Wall Street a «intégré la baisse de taux», assure Christopher Low. Mais la place américaine «ne sait pas quel type d'orientation nous allons obtenir». A l'issue de la réunion mercredi, «nous aurons de nouvelles prévisions économiques de la Fed» ce qui permettra aux investisseurs «d'évaluer le nombre de baisses qu'elle envisage à l'avenir», anticipe l'analyste. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance 10 ans se tendait à 4,06% vers 20H25 GMT contre 4,02% la veille en clôture. A la cote, Microsoft (+1,77% à 509,90 dollars) a gagné du terrain, profitant de l'accord préliminaire avec OpenAI, à l'origine de ChatGPT. Microsoft est à la fois un actionnaire minoritaire et un partenaire commercial privilégié d'OpenAI dans lequel il a investi environ 13 milliards de dollars. Le fabricant de semi-conducteurs Micron a atteint un plus haut historique, à 157,23 dollars (+4,42%), après que les analystes de Citi ont relevé leurs anticipations sur le prix du titre de l'entreprise. Le groupe de médias Warner Bros Discovery a connu une deuxième journée d'envolée (+16,70% à 18,87 dollars) après des informations de presse publiées la veille assurant que son concurrent Paramount Skydance pourrait le racheter, et former ainsi un mastodonte du divertissement. La plateforme Gemini, spécialisée dans les cryptomonnaies, a connu une belle progression pour sa première journée à Wall Street. Fondée en 2014 par les frères jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, rendus célèbres par le film «The Social Network» sur la naissance de Facebook, l'entreprise avait fixé le prix de son action à 28 dollars pour son introduction en Bourse. Elle a finalement clôturé à 32,00 dollars vendredi. L'exploitant de parcs d'attractions Six Flags Entertainment (+7,77% à 23,45 dollars) profitait de l'annonce d'une fréquentation en hausse pour la période estivale et d'une forte demande pour les vacances à venir, notamment autour d'Halloween et Noël.