Patrick Rivière quitte La Française

Une page se tourne pour La Française, société de gestion du groupe Crédit Mutuel Nord Europe. Patrick Rivière quitte l’entreprise qu’il présidait afin de faire valoir ses droits à la retraite. Il est remplacé avec effet immédiat par Guillaume Cadiou, nommé directeur général de La Française en mars dernier. Il devait alors « seconder » Patrick Rivière et « mener à bien la constitution du pôle de gestion multi-boutiques pour compte de tiers de Crédit Mutuel Alliance Fédérale aux côtés d’Eric Charpentier, directeur général adjoint de CIC et directeur général de la fédération du Crédit Mutuel Nord Europe ».

La Française est en plein chamboulement. Dans la foulée du rapprochement avec le Crédit Mutuel Nord Europe, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a en effet annoncé en septembre 2022 vouloir accélérer la création d’une nouvelle ligne métier dédiée à l’asset management, qui regrouperait, avec le groupe La Française, toutes les structures de gestion du groupe bancassureur au sein d’un modèle multi-boutiques. L’ensemble représente 166 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022.

Patrick Rivière aura passé quinze années au sein du groupe, comme directeur général puis comme président. Il a longtemps travaillé en binôme avec Xavier Lépine, jusqu’au départ de ce dernier en mai 2020. « Très fier d’avoir contribué à la constitution du sixième gérant Français. Ravi de transmettre le flambeau à Guillaume qui a vraiment toutes les qualités pour réussir et faire grandir ce beau projet », déclare Patrick Rivière dans un post sur Linked-In.

Diplômé en 2000 de L’École Polytechnique et en 2003 des Ponts et Chaussées, Guillaume Cadiou était, depuis octobre 2020, délégué interministériel aux restructurations d’entreprises auprès des ministres de l'économie et du travail. Il a alterné entre le public et le privé tout au long de sa carrière.

