Ofi Invest AM commercialise un fonds actions japonaises ISR en Europe

Ofi Invest Asset Management a annoncé la commercialisation de son fonds actions japonaises ISR en Europe. Baptisé Ofi Invest ISR Actions Japon, ce véhicule sera désormais disponible dans cinq pays européens : le Portugal, l’Espagne, l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne.

Ouvert à la souscription depuis décembre 2005, ce véhicule investit dans des actions japonaises avec une recommandation de placement sur cinq ans. Il se caractérise par une gestion de conviction axée sur la sélection d’entreprises affichant des fondamentaux solides et un fort potentiel de croissance, selon l’analyse de la société de gestion. Ce fonds a également obtenu le label public français ISR. Géré par Jean-François Chambon et Julien Rolland, les encours de ce fonds s’élèvent à plus de 692 millions d’euros au 18 septembre 2023.

Ofi Invest AM, une filiale du groupe Aéma, gérait 163,5 milliards d’euros à fin juin 2023.

