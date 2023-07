Odey AM est en discusions pour transférer une partie de ses fonds à Lancaster

Odey Asset Management a annoncé être en « négociations avancées » avec Lancaster Investment Management concernant le transfert de plusieurs fonds actions monde et de leur gérant, James Hanbury.

Les fonds concernés sont : LF Brook Absolute Return, Brook Absolute Return, Brook Developed Markets, Brook Absolute Return Docus et LF Odey Opus.

Lancaster IM est une société de gestion londonienne créée en 2007.

Des discussions similaires sont en cours pour le transfert d’autres fonds et gérants. Elle a notamment annoncé être en négociations avancées avec SW Mitchell Capital pour les fonds d’Oliver Kelton.

Odey AM cherche à sauver ses activités après la publication d’un article du Financial Times et de Tortoise Media début juin accusant Crispin Odey, le fondateur d’Odey AM, d’agressions sexuelles à l’encontre de plusieurs femmes, dont certaines étaient employées par la société.

