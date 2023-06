Odey AM bloque les rachats de trois fonds après la mise à l'écart de son fondateur Crispin Odey

Le hedge fund britannique Odey Asset Management est plongé dans la tourmente. Après avoir pris ses distances ce week-end avec son fondateur Crispin Odey à la suite d’accusations de harcèlement sexuel le visant dans une enquête publiée, jeudi 8 juin, dans le Financial Times, la firme a dû faire face à des demandes de rachats importantes sur ses fonds. Si elle avait dans un premier temps indiqué qu’elle ne bloquerait pas les retraits de ses fonds, la société de gestion s’est ravisée et a décidé de geler les sorties sur trois véhicules.

Les opérations du fonds Odey Swan (117 millions d’euros d’encours au 31 mai 2023), dont Crispin Odey était l’un des gérants avant sa mise à l'écart, ont été suspendues en vue de sa clôture qui interviendra le 4 septembre, selon une lettre aux investisseurs datée du 12 juin. L’argent sera rendu aux porteurs. Odey AM précise que si le portefeuille est entièrement soldé d’ici le 4 septembre, la date effective de la clôture pourra être avancée, mais elle ne sera pas réalisée avant le 10 juillet au moins.

Deux autres fonds gérés par Odey AM, mais commercialisés par Brook Asset Management, entité du groupe Odey, sont concernés par une suspension des rachats. En ce qui concerne le fonds Brook Developed Markets, le hedge fund explique, dans une lettre aux investisseurs en date du 12 juin, avoir reçu des demandes de rachats correspondant à plus de 10% de la valeur d’inventaire nette du fonds Brook Developed Markets, cogéré par James Hanbury et Jamie Grimston. Les encours du fonds, domicilié en Irlande, s'élevaient à 190 millions d’euros au 31 mai 2023.

Le fonds Brook Absolute Return (617 millions d’euros d’encours à fin mai), supervisé par les mêmes cogérants que le fonds Brook Developed Markets, a vu ses opérations suspendues à compter du 12 juin par l’administrateur du fonds Link Fund Solutions en accord avec le dépositaire BNY Mellon. «Après examens des circonstances concernant Odey AM, nous avons conclu qu’il est dans le meilleur intérêt de tous les investisseurs du fonds de suspendre l'émission, l’annulation, la vente et le rachat des parts du fonds. La raison de cette suspension est due au profil de liquidité spécifique de ce fonds à la suite des récents rachats, combiné au manque de clarté de la part de fournisseurs de certains services financiers à Odey. Toute augmentation des niveaux de rachats pourrait amener la structure des investissements détenus par le portefeuille à ne pas être aligné sur la stratégie déclarée du fonds», souligne Link Fund Solutions dans une lettre aux investisseurs, ajoutant qu’Odey AM soutient cette décision.

Le Financial Times a rapporté, ce mardi, que JPMorgan avait coupé tout lien avec Odey AM à qui il fournissait des services de prime brokerage et de conservation, tandis que le directeur général de Goldman Sachs International, Richard Gnodde, a confirmé dans un entretien à Bloomberg que la firme était «en train de s'éloigner» du hedge fund britannique.

Link Fund Solution est connu pour être intervenu dans un tout autre cas, celui des fonds de Woodford IM dont les opérations avaient été suspendues en 2019. Une mesure qui avait engendré la polémique, les porteurs de parts et Neil Woodford ne comprenant pas la décision.

Dans le cas du fonds Brook Absolute Return, l’administrateur de fonds a indiqué que diverses options seront étudiées, y compris la nomination d’un autre gestionnaire d’actifs, un plan d’arrangement en vue d’un transfert dans un autre fonds ou une clôture du fonds.

Selon Link Fund Solutions, Odey s’est engagé à collaborer. La suspension des opérations du fonds sera levée lorsque l’action appropriée sera déterminée. Elle sera réévaluée tous les 28 jours. La valeur nette d’inventaire du fonds continuera d'être calculée et publiée durant la suspension, assure Link Fund Solutions.