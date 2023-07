Normes durables des entreprises : la Commission européenne interpellée sur le recul de ses ambitions

Un groupe d’organisations* et de 93 investisseurs (sociétés de gestion, institutionnels) ont transmis, ce vendredi 7 juillet, une lettre commune à la Commission européenne à propos des normes européennes de publication sur la durabilité (ESRS).

Un premier jeu de normes d’informations extra-financières avait été dévoilé début juin par la Commission européenne dans le cadre de la directive sur la publication d’informations extra-financières pour les grandes entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive ou CSRD). Or, les signataires de la lettre identifient un «recul important» vis-à-vis du projet de normes qu’avait envisagé le Groupe consultatif européen sur l’information financière (Efrag), qui conseille la Commission sur le sujet, dans son avis technique définitif publié en novembre 2022.

La principale critique des organisations et investisseurs porte sur le fait que la Commission européenne n’envisage pas, comme l’avait suggéré l’Efrag, d’exiger des entreprises la publication obligatoire de certains indicateurs clés nécessaires à la production de rapports extra-financiers des investisseurs. La Commission européenne préfère une «évaluation de matérialité» par les entreprises. Concrètement, les entreprises détermineront d’elles-mêmes dans quelle mesure certains éléments des normes extra-financières sont pertinents pour elles en fonction de leurs activités et pourront en conséquence choisir ou non de publier des données relatives à ces éléments.

«L’approche proposée limiterait l’accès des investisseurs aux informations cohérentes, comparables et fiables dont ils ont besoin pour prendre des décisions et allouer des capitaux conformément aux objectifs de durabilité, y compris ceux du Green Deal européen, de la stratégie de l’UE en matière de biodiversité pour 2030 et de la réglementation de l’UE sur le climat. Surtout, elle réduira également la capacité des acteurs des marchés financiers à respecter leurs propres obligations d’information», soulignent les signataires.

Exigences

Les signataires interpellent la Commission européenne sur plusieurs points. Ils l’invitent à maintenir l’obligation de publication d’indicateurs-clé sur le climat par les entreprises. Cela inclut les émissions de gaz à effet de serre Scope 1, 2 et 3 ainsi que les publications permettant aux investisseurs d’évaluer la crédibilité des plans de transition climatique en place dans les entreprises. Ils souhaitent également la publication obligatoire des indicateurs environnementaux et sociaux nécessaires à leurs rapports dont la production est régie par diverses directives européennes (SFDR, EU Climate Benchmark Regulation, etc).

Associations et investisseurs veulent par ailleurs que les entreprises s’expliquent sur les raisons pour lesquelles elles ne considéreraient pas certains sujets de durabilité comme matériels pour elles. Ils appellent la Commission européenne à reconsidérer l’option facultative pour les entreprises de publier des données sur les sujets suivants : les non-salariés inclus dans leur main d’œuvre et les plans de transition en matière de biodiversité.

Enfin, les signataires formulent le vœu d’une interopérabilité avec les standards de l’International Sustainability Standards Board (ISSB) et de la Global Reporting Initiative (GRI) tout en appelant à maintenir la double matérialité dans les normes européennes.

* Les organisations signataires de la lettre sont le Forum européen de l’investissement durable (Eurosif), l’association européenne de la gestion d’actifs (Efama), les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (PRI), le groupe des investisseurs institutionnels sur le changement climatique (IIGCC) et le Environment Program Finance Initiative des Nations Unies (UNEP FI)