Nordea met la main sur les activités norvégiennes de Danske Bank

Le groupe financier finlandais Nordea a scellé un accord avec Danske Bank pour lui racheter ses activités en Norvège dont les unités de services aux clients et de banque privée ainsi que les portefeuilles de gestion d’actifs qui y sont associés. L’acquisition consistera à un transfert d’actifs et de passifs à leur valeur comptable. Ce sont ainsi près de 285.000 clients, 18 milliards d’euros de prêts, 4 milliards d’euros de dépôts et près de deux milliards d’euros d’encours sous gestion qui passeront de Danske Bank à Nordea, selon un communiqué de Nordea publié ce mercredi. Les activités rachetées opéreront sous la marque Nordea à l’issue de la clôture de la transaction attendue pour la fin de l’année 2024.