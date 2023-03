Morningstar suit les efforts de neutralité carbone des entreprises

Un œil en plus pour la planète. Morningstar vient de lancer un nouvel outil pour mesurer l’alignement des entreprises cotées sur la neutralité carbone d’ici 2050, a appris L’Agefi. Dénommé Morningstar Sustainalytics Low Carbon Transition Rating, cet outil analyse et quantifie les efforts déjà effectués, et non les engagements des entreprises. Et les résultats sont très décevants. Aucune entreprise n’est sur la bonne voie pour limiter le réchauffement climatique à +1,5°C, selon cet outil. Parmi un univers de 4.000 entreprises cotées, seul Novartis et six de ses filiales sont près d’une trajectoire à +1,5°C. Près de la moitié (50,2%) des entreprises sont « fortement désalignées ».

La distribution de l’alignement à la neutralité carbone de 4.000 entreprises. - Crédit: Morningstar

Ce nouvel outil s’exprime en « Implied Temperature Rise », c’est-à-dire une traduction des projections d’émissions de gaz à effet de serre des entreprises en une augmentation des températures moyennes mondiales au cours des prochaines décennies. Cela doit permettre aux investisseurs de vérifier si leur portefeuille va limiter le réchauffement climatique à moins de +1,5°C d’ici 2050. L’outil comprend au total une trentaine d’indicateurs avec des informations sectorielles spécifiques. Il inclut notamment les projections des émissions de gaz à effet de serre dans plusieurs scénarios ainsi que les émissions à réduire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, l’utilisation des compensations carbones, l’intégration des données Scope 3, et l’intensité des émissions dans les chaînes d’approvisionnement. « Les investisseurs ont besoin de plus de transparence sur les mesures prises par les entreprises pour atteindre ses objectifs de neutralité carbone d’ici 2050 », nous a expliqué Anya Solovieva, Global Commercial Lead for Climate Solutions de Morningstar Sustainalytics, lors de son passage à Paris le 22 mars.

A titre d’exemple, Morningstar nous a présenté la situation du secteur des énergies fossiles. TotalEnergies est ainsi sur une trajectoire +3,3°C, ce qui place le géant français au sixième rang sur 27 de son industrie. L’entreprise canadienne Cenovus energy arrive en tête avec une trajectoire de +6,6°C, la pire du secteur. « La plupart des notations aujourd’hui sont basées sur les engagements et les rapports publiés par des entreprises, et peu sur l’action menée pour réduire leurs émissions », souligne Axel Pierron, directeur relation clients chez Morningstar Sustainalytics. « Pourtant, aujourd’hui, il est urgent d’agir pour atteindre ces objectifs. L’outil aide les investisseurs à identifier les entreprises à prioriser pour l’engagement actionnarial », complète-t-il.

L’outil évalue aussi la gouvernance, les politiques, les programmes et les investissements des entreprises afin de donner un management score sur ce sujet. Cet indicateur montre si l’équipe managériale dispose des capacités et des expertises pour gérer la réduction des émissions. « Les investisseurs veulent plus de transparence sur la gouvernance, notamment sur la gestion des risques liés aux émissions de gaz à effet de serre. Ils souhaitent savoir si le conseil d’administration dispose de l’expérience nécessaire pour faire face à ce défi et qui est la personne responsable de la réalisation de cet objectif au sein de ce conseil », explique Anya Solovieva.

Morningstar Sustainalytics compte augmenter son univers à 4.500 entreprises d’ici la fin d’année avec un objectif d’avoir une couverture de 12.000 entreprises. L’agence de notation va également inclure de nouveaux indicateurs avec l’évolution des critères.