LGT ouvrira deux nouveaux bureaux en Allemagne

LGT Private Banking vient d’annoncer l’ouverture de nouveaux bureaux dans la Rhenanie-Nord Westphalie à partir du janvier prochain. La banque privée liechtensteinoise établira des branches à Düsseldorf et Cologne d’ici début 2024, dirigées par Jens Ennenbach et Matthias Wesseling. En plus des services traditionnels de gestion d’actifs et d’investissements, ces nouvelles entités offriront également la planification financière, le financement immobilier international, les investissements à impact, les fonds alternatifs et le conseil en philanthropie. Les clients allemands pourront également investir dans des stratégies aux côtés de la famille princière du Liechtenstein, propriétaire de LGT.

La filiale allemande, comptant le bureau à Hambourg et dans la Rhenanie-Nord Westphalie, sera dirigée par Florian Dürselen, directeur de la banque privée chez LGT Bank et membre du comité exécutif. Andreas Loretz, responsable du marché allemand et autrichien, sera chargé de la gestion opérationnelle de l’activité clientèle. La filiale allemande est basée à Munich, où la banque liechtensteinoise souhaite renforcer sa présence.