Les plateformes de distribution de fonds deviennent des places de marché

Les plateformes de distribution de fonds ont quelque peu déplacé le centre de gravité des chemins de commercialisation ces dernières années en Europe. Et, grisées par leur succès, elles réfléchissent à modifier leurs modèles pour devenir de véritables places de marché, notamment grâce à l’accumulation de nouveaux services. Mais dans cette transformation, certains gérants s’estiment lésés, selon les interventions d’un panel qui s’est tenu lors de la Global Distribution Conférence de l’Association professionnelle luxembourgeoise de l’industrie des fonds (Alfi) ce 20 septembre.

Au cours des cinq dernières années, la part de marché des plateformes dans la distribution d’OPCVM est passée de moins de 20 % à un peu plus de 30 %, selon Régis Veillet, directeur du développement commercial chez Fund Channel. « Cette croissance ne résulte pas uniquement des frais que nous facturons en tant qu’intermédiaire, mais également de la distribution accrue de différents types de fonds, comme les ETF, par exemple. Parallèlement, le marché s’est développé, et les plateformes de fonds ont élargi leur offre de services destinés aux gestionnaires d’actifs, en réponse aux exigences réglementaires. Ces tendances reflètent la transition des plateformes de fonds, qui passent du statut de simples fournisseurs de services à celui de véritables places de marché », a-t-il déclaré.

Cependant, ces évolutions ne font pas l’unanimité, en particulier auprès des sociétés de gestion. Auparavant, ces plateformes facturaient les distributeurs et les gérants d’actifs pour leurs services, a constaté Frédérique Dugény, directrice des solutions commerciales et de la mise en œuvre chez Amundi. « Ces plateformes facturent désormais moins de frais aux distributeurs pour en attirer davantage et transfèrent ces coûts aux gérants de fonds. Cela ressemble à une sorte de racket pour les sociétés de gestion », a-t-elle critiqué. « Nous facilitons la distribution des fonds non seulement pour les distributeurs, mais aussi pour les gestionnaires d’actifs. Nous prenons le temps d’expliquer aux gestionnaires d’actifs la valeur que nous leur apportons », a répondu Régis Veillet.

Les données ESG s’intègrent aux modèles commerciaux

L’évolution des modèles commerciaux des plateformes de distribution se poursuit, influencée en particulier par les nouveaux besoins du marché en matière de données ESG. Les données représentent un véritable défi, mais aussi une source potentielle d’activité, a expliqué Salvador Martin, managing director et directeur du développement commercial et d’entreprise à l’international chez Inversis Banco. « Tout le monde investit dans les données ESG, dont une grande partie n’est pas normalisée. Nous devons d’abord les normaliser, puis trouver un moyen de les monétiser », a-t-il dit.

De son côté, Clearstream Fund Centre, une filiale de Deutsche Börse, a acquis Kneip, un gestionnaire de données de fonds et de solutions de reporting, dans le but de rester pertinent sur les marchés, selon les propos de Neil Wise, membre du comité exécutif. « Nous craignons tous de devenir obsolètes », a-t-il assumé. L’entreprise spécialisée dans l’activité post-trade a ensuite renforcé ses compétences dans les hedge funds, investi dans la distribution et acquis Kneip pour améliorer sa capacité en matière de données. « Les gens achètent des ensembles de données, mais la consommation est faible. Kneip crée ou fournit les données dont les distributeurs et les dépositaires ont besoin, et c’est là que nous voyons de nombreuses opportunités pour apporter davantage de valeur », a-t-il ajouté.

