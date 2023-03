Les encours de la gestion d’actifs française ont baissé de 5,8% en 2022

Sans surprise, le chahut des marchés en 2022 a impacté la gestion d’actifs française qui a observé sa deuxième plus mauvaise année en vingt ans et son pire cru depuis 2008. Les encours sous gestion en France – mandats et organismes de placement collectifs (OPC) – ressortent à 4.597 milliards d’euros au 31 décembre 2022 selon les données du panorama du marché de la gestion pour compte de tiers 2022 publié par l’Association française de la gestion financière (AFG). Après trois années de hausse successives, le montant des encours est en repli de 5,8%, soit 285 milliards d’euros de moins qu’à fin 2021.

Les fonds de droit français représentent 2.096 milliards d’euros (-7,5% sur 2022), répartis entre 836 milliards d’euros pour les OPC Ucits et 1.260 milliards d’euros pour les fonds d’investissement alternatif (FIA). Les baisses d’actifs sous gestion respectives pour les OPC et les FIA sur l’année 2022 sont de -12,3% et -4,1%.

Décollecte nette de 26,7 milliards d’euros

En outre, la décollecte nette des OPC de droit français s’élève à 26,7 milliards d’euros net pour 2022 (-45,7 milliards d’euros en incluant les OPC monétaires). Dans le détail, les OPC monétaires ont enregistré des sorties nettes de 19 milliards d’euros, suivis par les OPC actions (-16,8 milliards d’euros) et les OPC diversifiés (-7,8 milliards d’euros). Les OPC obligataires ont, eux, rendu 2,1 milliards d’euros.

A lire aussi:

L’AFG estime les encours des fonds de droit étranger et mandats en France à 2.501 milliards d’euros à fin 2022. Dans ce montant, quelque 1.710 milliards d’euros sont gérés à travers des mandats. L’association note que les encours d’OPC de droit étranger gérés en France ont quadruplé en dix ans pour atteindre 790 milliards d’euros fin 2022. Elle évalue à environ 800 milliards d’euros les encours gérés en France sous forme de fonds ou de mandats pour des clients non-résidents.

31 gérants établis, 37 disparus

La France comptait par ailleurs 702 sociétés de gestion de portefeuille fin 2022 dont 31 établies au cours de l’année. L’industrie a logiquement un peu baissé de rythme après trois années consécutives à plus de 40 créations de sociétés de gestion, portées entre autres par l’essor de la gestion alternative et la relocalisation de gestionnaires de Londres à Paris.

Les mouvements de consolidation et de rapprochements de gestionnaires entrepreneuriaux et de filiales de grands groupes financiers ont aussi fait baisser la population des sociétés de gestion françaises. Les données de l’AFG suggèrent que 37 sociétés de gestion ont disparu en 2022.

L’AFG souligne que dans le contingent des 702 gestionnaires français, 111 gèrent entre 1 et 5 milliards d’euros, 60 entre 5 et 50 milliards d’euros et 18 plus de 50 milliards d’euros. L’association indique que les gestionnaires français occupent la première place de la gestion financière en Europe continentale, avec une part de marché estimée à 24 % pour les OPC et à 27 % pour les mandats de gestion.