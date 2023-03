Le rachat de Credit Suisse par UBS affecte aussi Allfunds

L'événement est presque passé inaperçu dans le sillage du mariage forcé entre UBS et Credit Suisse survenu le dimanche 19 mars. Lorsque les bourses européennes ont ouvert lundi 20 mars, Allfunds, coté sur Euronext Amsterdam, a baissé de 6% dans la première demi-heure à 5,58 euros. Le cours de la plateforme espagnole de distribution de fonds et de solutions technologiques a ainsi touché le point le plus bas depuis sa cotation en avril 2021 avant de se reprendre.

Allfunds, déjà affecté par la tentative de rachat d’Euronext en février, pourrait l’être aussi par le rachat de Credit Suisse par UBS, affirme le journal espagnol Expansión. Même si Credit Suisse a vendu sa participation de 8,6% dans Allfunds en octobre 2022, Expansion cite une analyse de Citi selon laquelle la plateforme de distribution de fonds dispose des droits exclusifs de distribution des fonds et ETF de Credit Suisse jusqu’en 2029. Citi relève « des inquiétudes quant à la durabilité de cette source de revenus », étant donné que l’acquisition de Credit Suisse par UBS pourrait faire perdre des encours à la gestion d’actifs de Credit Suisse.

L’auteur de cette note, Andrew Lowe, prévoit que l’Ebitda d’Allfunds pourrait baisser de 7 à 8% mais juge que les perspectives de croissance de la plateforme espagnole restent solides. Il indique que le cours de l’action prend déjà en compte une éventuelle interdiction des rétrocessions dans la vente de produits financiers aux particuliers à l’échelle européenne et les éventuelles pertes de gains résultant de l’acquisition du Credit Suisse par UBS. D’après la note relayée par Expansión, Citi estime qu’il faudra plusieurs présentations de résultats avant qu’Allfunds ne gagne à nouveau la confiance des investisseurs. Rappelons que l’un des principaux actionnaires d’Allfunds en France est BNP Paribas.

Liés depuis 2019

L’histoire entre Allfunds et Credit Suisse remonte à juin 2019 lorsque Credit Suisse avait cédé sa plateforme d’architecture ouverte B2B, InvestLab, à Allfunds, en échange d’une participation de 18% dans la plateforme espagnole. Les termes de la transaction prévoyaient également que Credit Suisse utiliserait la plateforme résultant de la combinaison entre InvestLab et Allfunds pour distribuer ses propres fonds et ETF.

La participation de Credit Suisse dans Allfunds avait peu à peu décru pour finalement être entièrement cédée en octobre 2022. Credit Suisse avait tiré 334 millions d’euros de la vente de ses 8,6% restants. Une opération visant à dégager un peu de cash pour sa restructuration à l’époque. Le groupe helvétique avait inscrit dans son rapport annuel 2022 une perte de valeur de 586 millions de francs suisses liée à son investissement dans Allfunds.

Allfunds doit publier son rapport annuel 2022 le 30 mars. Selon les résultats préliminaires publiés fin février, ses encours administrés ont baissé de 13,3% en 2022 à 1.296 milliards d’euros et son résultat net ajusté a augmenté de 16% par rapport à 2021. Contacté, Allfunds n’a pas répondu pour l’instant à L’Agefi.

