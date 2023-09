Le master en droit des fonds luxembourgeois fait sa rentrée

En septembre, l’Université du Luxembourg a initié une chaire en droit des fonds d’investissement au sein de sa faculté de droit, d’économie et de finance pour une période de cinq ans. La création de cette chaire a débouché sur celles d’un programme de recherche et d’un master français-anglais. Quelque 70 candidatures ont été reçues, 16 retenues. Ce qui est « très satisfaisant pour la première année d’un programme », selon la directrice de la chaire, Isabelle Riassetto. « La plupart des candidats ont un profil de juriste de droit des affaires, précise-t-elle à L’Agefi Alpha. D’autres, qui ont un profil de finance ou de management, exercent une activité professionnelle au Luxembourg en lien avec les fonds d’investissement et souhaitent renforcer leurs connaissances juridiques en ce domaine. Ils ont opté pour un régime d’études à temps partiel sur deux ans afin de concilier l’exercice de leur activité professionnelle et le master. »

Enseignant le droit des fonds d’investissement depuis plus de vingt ans, Isabelle Riassetto a conçu le programme du master en concertation avec les partenaires de la chaire, Arendt et Elvinger Hoss Prussen. Ces cabinets ont identifié un besoin croissant de juristes hautement qualifiés, spécialisés en droit des fonds d’investissement et capables d’évoluer dans un environnement multiculturel et multilingue. Le programme couvre l’ensemble du droit de la gestion collective, tout en mettant l’accent sur les questions « qui font sens pour la place financière luxembourgeoise ».

Vaste programme

Les enseignements portent à la fois sur le cadre juridique (européen et luxembourgeois), les acteurs (gestionnaires, dépositaires...), les produits (OPCVM, FIA, Eltif, ETF, fonds monétaires, hedge funds, etc.) et leur commercialisation. D’autres thèmes sont abordés : la surveillance, la compliance, la fiscalité. Certains font l’objet de séminaires thématiques, tels que l’ingénierie sociétaire appliquée aux fonds d’investissement, développement durable et fonds d’investissement, fintechs et fonds d’investissement.

Le master est assorti d’un stage obligatoire dans le Grand-Duché pour favoriser l’employabilité et l’insertion professionnelle des diplômés. « Nous avons d’ailleurs expérimenté la bonne employabilité de nos diplômés dans ce secteur de pointe, puisqu’il existait depuis 2011 une filière d’un semestre en droit des fonds d’investissement dans le master en droit bancaire et financier européen de l’Université du Luxembourg. Le suivi des anciens diplômés de cette filière a montré que plus de 90 % d’entre eux sont restés au Luxembourg et travaillent dans le domaine des fonds. Pour certains candidats, la question de l’employabilité ne se pose pas puisqu’ils exercent déjà une activité professionnelle au Luxembourg dans ce domaine », observe Isabelle Riassetto.

Quant à la mise à jour du contenu du programme, Isabelle Riassetto indique que les projets de réforme de diverses directives sont d’ores et déjà intégrés dans chaque cours.