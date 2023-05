Le hedge fund crypto AltTab Capital ouvre un bureau à Londres

Fondé par d’anciens « googlers » en 2021, AltTab Capital spécialisé dans les crypto-actifs veut passer à la vitesse supérieure en s’implantant en Europe. Dans son escarcelle, plusieurs SPV (Special purpose vehicles) et un véhicule, Forerunner (Alt Tab Capital Optimized Master Ltd), une stratégie qui combine la détention à long terme de crypto-monnaies et de tokens (jetons numériques). Avec 19 millions de dollars sous gestion, le hedge funds vise principalement des investisseurs professionnels, fonds de fonds et family offices.

Londres est donc la porte d’entrée d’un nouveau marché qui ne cesse de gagner en maturité. Les fondateurs d’AltTab ont identifié la capitale britannique comme la base européenne idéale. Le Royaume-Uni abrite le deuxième plus grand marché de fonds spéculatifs au monde, après les États-Unis, avec plus de 500 hedge funds créés à Londres depuis 2019. L’environnement réglementaire de plus en plus favorable aux actifs numériques et aux pôles technologiques et financiers, selon les fondateurs d’AltTab, laisse espérer un vivier de talents sur lequel le hedge fund compte bien s’appuyer pour alimenter sa croissance.

Michael Silberberg dirigera le bureau de Londres en tant que responsable des relations avec les investisseurs.

