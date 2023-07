Le groupe immobilier Rithm Capital acquiert le hedge fund Sculptor Capital Management

La société de gestion immobilière new-yorkaise Rithm Capital a annoncé le rachat du hedge fund Sculptor Capital Management (anciennement Och-Ziff Capital Management) aux encours de 34 milliards de dollars, lundi 24 juillet. La transaction, dont la clôture est attendue pour le quatrième trimestre 2023, valorise Sculptor à 639 millions de dollars, soit 11,15 par action de classe A de Sculptor. Cela représente une prime de 18% par rapport au prix des actions de classe A de Sculptor au 21 juillet 2023. Les conseils d’administration des deux firmes ont approuvé la transaction à l’unanimité et recommandent aux actionnaires de Sculptor d’en faire de même.

Les équipes de Sculptor seront maintenues. Une fois la transaction clôturée, Sculptor opérera comme filiale de Rithm Capital et restera dirigée par James Levin, en tant que directeur des investissements et associé-directeur exécutif. Il devra rendre compte à Michael Nierenberg, président et directeur général de Rithm Capital.

Och-Ziff, histoire trouble

En septembre 2019, quelques mois après le départ de son co-fondateur Daniel Och, Och-Ziff, dont les encours sont montés jusqu’à 50 milliards de dollars, s’était rebaptisé Sculptor. Avant ce changement de dénomination, le hedge fund avait connu quelques démêlés avec la justice américaine, dont une affaire de corruption de dirigeants congolais, tchadiens, nigériens et libyens en septembre 2016. La firme avait écopé d’amendes d’un montant total avoisinant 413 millions de dollars à l’époque.

Par ailleurs, une bataille judiciaire oppose Dan Och au directeur général de Sculptor, James Levin, depuis 2021. Le litige porte sur l’augmentation de la rémunération de James Levin alors que le hedge fund connaît des performances médiocres.