Le family office de Ray Dalio engage un directeur des investissements

Dalio Family Office, le family office gérant la fortune de la famille du fondateur du hedge fund Bridgewater Associates, Ray Dalio, a recruté Mark Baumgartner en qualité de directeur des investissements. Il prendra ses fonctions en novembre. Bruce Zimmerman, qui était le premier directeur des investissements externe du family office, poursuivra une mission de conseiller senior.

Mark Baumgartner occupait depuis 2020 et jusqu’à récemment le poste de directeur des investissements de Carnegie Corporation of New York. Il exerçait auparavant les mêmes fonctions au sein de l’Institute for Advanced Study à Princeton. Mark Baumgartner a travaillé pour deux hedge funds, Quantal Asset Management et Strategy Capital, avant de co-diriger l’unité de solutions institutionnelles de Morgan Stanley Investment Management. Il a fait partie de l’équipe d’investissement de la fondation Ford à la fin des années 2000 en tant que directeur de l’allocation d’actifs et du risque.

Mark Baumgartner a commencé sa carrière en tant que consultant au sein de Boston Consulting Group, se spécialisant sur les fusions-acquisitions et le développement de la stratégie des entreprises.