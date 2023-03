L’association des gestionnaires d’actifs suisses rejoint le Swiss Finance Council

Le Swiss Finance Council, lobby de la finance suisse en Europe fondé en 2013 par UBS et Credit Suisse, a annoncé l’élargissement de son cercle de membres. Quatre associations locales ont rejoint le SFC, à savoir celles des banques privées (ABPS), des gestionnaires d’actifs (AMAS), des banquiers (ASB) et des banques suisses de gestion (VAV). Cette intégration a pour but de renforcer la collaboration dans la représentation des intérêts des banques et des gestionnaires de fortune suisses actifs au niveau international auprès des parties prenantes de l’Union européenne.

Le SFC a dévoilé une ébauche de conseil d’administration qui devrait être établi d’ici la mi-2023. Le board serait composé de Renaud de Planta, associé-directeur senior de Pictet et représentant de l’ABPS ; Axel Lehmann, president du conseil d’administration du groupe Credit Suisse; Marcel Rohner, président de la SBA ; Colm Kelleher, président du conseil d’administration d’UBS ; Lukas Gähwiler, vice-président du conseil d’administration d’UBS et Philipp Rickenbacher, directeur général de la banque Julius Baer et président de la VAV. Peter Derendinger, président du conseil d’administration de Credit Suisse (Schweiz) AG, présidera le conseil d’administration du SFC.