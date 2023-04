La plateforme de gestion alternative Gaia de Schroders s'étoffe

Gaia, plateforme du gestionnaire britannique Schroders constituée de stratégies alternatives gérés par des hedge funds externes, connaît quelques évolutions depuis le début de l’année. La gamme va bientôt compter une douzième stratégie, qui n’est pas encore dévoilée sur le site de la firme. La société de gestion a tissé un partenariat avec le hedge fund new-yorkais Select Equity Group, fondé en 2013, pour proposer une version Ucits du fonds actions long-short SEG US Equity, selon les informations de L’Agefi.

Le fonds compte au moins 75% de ses positions investies (longues et à découvert) sur des sociétés américaines et peut aussi investir dans d’autres instruments dont des obligations, des convertibles et des dérivés. Selon la documentation du fonds, que L’Agefi a pu consulter, la stratégie de Select Equity Group s’appuie sur un effet de levier attendu représentant 350% des encours nets.

Réouverture d’un compartiment fermé depuis 2015

La plateforme Gaia s’est aussi enrichie d’un autre fonds en début d’année, Schroder Gaia Asian Equity Long Short, géré par l’équipe singapourienne de Schroders mais lui aussi encore non dévoilé sur le site de la firme. Cette stratégie long/short actions investit dans les titres de sociétés basées dans la région Asie-Pacifique hors Japon.

Par ailleurs, le conseil d’administration de Schroders Gaia a autorisé, le 12 avril dernier, la réouverture du compartiment Egerton Equity, stratégie long-short actions sur les marchés émergents gérée par Egerton Capital, qui était clôturé depuis 2015. Il le sera de nouveau lors qu’il aura atteint la limite de 1,5 milliard de dollars ou avant si les administrateurs le jugent nécessaire.

Selon les résultats annuels pour l’exercice 2022 de Schroders, la gamme Gaia formait 4% des 68,3 milliards de livres sterling d’encours sur la gestion alternative et actifs privés du gestionnaire britannique, hors encours gérés en interne, partenaires et joint-ventures. Soit 2,73 milliards de livres.