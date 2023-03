La ManCo Waystone perd trois membres de sa direction

La société de services d’administration aux fonds et aux gestionnaires d’actifs Waystone a annoncé, lundi 27 mars, que le directeur général Derek Delaney, le directeur des opérations Paul Cahill et le directeur financier Glen Magee avaient quitté la firme. La ManCo précise que leurs départs ne sont pas liés à un problème de nature financière ou réglementaire et que les régulateurs ont été mis au courant en amont de ces départs.

Waystone précise que le conseil d’administration a enclenché le processus de recherche de leurs successeurs. En attendant, la présidente de Waystone, Nancy Lewis, assumera les fonctions de directrice générale à plein temps par intérim.

Waystone était né en 2020 d’une fusion transcontinentale entre l’irlandais Montlake, le luxembourgeois MDO et l’américain DMS après avoir reçu l’aval des différents régulateurs au printemps 2021. La firme, qui fournit des services aux gestionnaires et fonds pour plus de 2.000 milliards de dollars d’encours, a, sur les 12 derniers mois, mis la main sur la société d’administration de fonds et de services fiduciaires irlandaise Centaur Group, la société de services aux fonds britannique T.Bailey Fund Services et KB Associates, qui fournit des services de gouvernance et de compliance.

Depuis le 20 février 2023, Waystone est entré en négociations exclusives pour racheter Link Funds Solutions, l’administrateur des anciens fonds de Woodford IM.