La Banque Postale franchit un cap dans la gestion d’actifs avec LFDE

La Banque Postale agrandit son usine de gestion d’actifs. Le groupe a conclu, ce jour, par le biais de LBP AM, le rachat de La Financière de l’Echiquier (LFDE) à Primonial, au terme de négociations exclusives entamées fin février. Une acquisition qui fera passer de 56 milliards à 67 milliards d’euros les encours de son pôle d’asset management, pour une bonne part dans la gestion «de conviction» actions. Les fonds LFDE pourront ainsi être commercialisés auprès de la clientèle de particuliers et d’institutionnels de son nouvel actionnaire, tandis que LBP AM pourra s’appuyer sur la présence dans neuf pays européens de sa nouvelle acquisition.

Un peu plus d’un an jour pour jour après le retrait de cote de CNP Assurances, la filiale de La Poste poursuit ainsi sa stratégie de banque universelle. «Il est important dans le monde bancaire de s’appuyer sur des modèles diversifiés, et stratégique pour La Banque Postale de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur des produits qu’elle vend à ses clients», rappelle Philippe Heim, le président du directoire.

Choc des cultures ?

Ce dernier prend la présidence de LFDE, que Bettina Ducat continuera à diriger. Cette première étape achevée, une seconde s’ouvrira début 2024 : l’apport de Tocqueville, l’autre boutique actions du groupe (3,6 milliards d’encours), à La Financière de l’Echiquier. Celle-ci absorbera la société tout en gardant la marque Tocqueville pour certains fonds. La Banque Postale aura donc deux asset managers, LBP AM et LFDE, et trois marques. L’opération ne devrait pas entraîner de suppressions de postes, même au sein des fonctions support, selon Philippe Heim. «Nous avons besoin de toutes les équipes et de leurs compétences diversifiées pour construire une structure solide, avec les exigences d’une banque régulée», assure le dirigeant. La Financière de l’Echiquier conservera par ailleurs ses activités de gestion privée.

Dans ce métier d’hommes et de femmes, marier les cultures ne sera pas une mince affaire. Cofondée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, LFDE constitue l’archétype de la société de gestion entrepreneuriale, qui offre des rémunérations confortables et associe ses cadres au capital. Sur le papier, LBP AM, gérant d’actifs d’une banque publique, semble à l’opposé. Pas aux yeux de Philippe Heim. «En pratique, toutes les filiales de La Banque Postale sont jeunes, développées par des managers qui ont la fibre entrepreneuriale, explique le dirigeant. LBP AM, par exemple, est à la pointe de l’innovation en matière de RSE. Il y a une proximité culturelle entre les deux maisons et entre leurs managers.»

Pour financer l’opération, La Banque Postale s’appuie sur son partenaire néerlandais, Aegon. Actionnaire à 25% de LBP AM depuis 2015, l’assureur a maintenu sa part en souscrivant à l’augmentation de capital nécessaire au rachat. Les deux groupes en ont profité pour renouveler jusqu'à 2035 le partenariat industriel qui les lie et qui permet à chacun de distribuer ses produits financiers chez l’autre.

Machine à cash

La Banque Postale tient secret le montant de la transaction, dont l’impact sur son ratio de solvabilité sera précisé dans les résultats semestriels publiés le 2 août. Sur le marché, des sources financières évoquent un ordre de grandeur de 600 millions d’euros, alors que le capital de LFDE avait été valorisé autour de 680 millions d’euros avant le rachat avorté de Primonial par Altarea début 2022. Entre-temps, les asset managers ont connu un exercice difficile. Les encours de LFDE sont redescendus de 14,5 milliards fin 2021 à 10,5 milliards un an plus tard. Certains investisseurs ayant regardé le dossier s’interrogeaient sur la récurrence de son chiffre d’affaires. «Les commissions de mouvement dans les fonds, qui seront interdites en France en 2026, représentent une part non négligeable des revenus», souligne l’un d’eux.

Le chiffre d’affaires annuel de LFDE a reculé de 18% l’an dernier, à 175 millions d’euros, selon ses comptes sociaux récemment publiés. La société n’en reste pas moins une machine à cash. Elle a engrangé en 2022 un résultat d’exploitation de 67 millions d’euros. De quoi faire changer de dimension le pôle banque patrimoniale et gestion d’actifs de son futur propriétaire, qui a dégagé, l’an dernier, 102 millions d’euros de résultat d’exploitation, en incluant Louvre Banque Privée.