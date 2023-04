Jupiter AM décollecte au premier trimestre 2023

Le gestionnaire britannique Jupiter Asset Management a fait état d’une décollecte nette de 0,9 milliard de livres strerling (1 milliard d’euros) sur le premier trimestre 2023. Si la société de gestion a collecté 0,1 milliard de livres auprès des investisseurs institutionnels, elle a observé des rachats nets de 1 milliard de livres sur les segments retail, wholesale ainsi que dans ses trusts. Jupiter, qui a changé de directeur général en 2022 et tente de s’extirper d’une situation difficile qui perdure depuis quelques années, justifie ces sorties par un environnement averse au risque persistant depuis l’an dernier.

La collecte sur le segment institutionnel, sur lequel Jupiter veut croître à moyen terme, a été tirée par les mandats investis en stratégies actions internationales gérées pas NZS Capital. Les encours du gestionnaire britannique ont néanmoins augmenté de 0,6 milliard de livres à 50,8 milliards fin mars, en raison d’un effet marché favorable de 1,5 milliard de livres.

Dès son arrivée en octobre dernier, le directeur général de Jupiter, Matthew Beesley, a lancé un plan de réduction de coûts et d’effectifs. Les gammes de fonds ont été revues et réduites. La société de gestion britannique compte notamment sur le lancement de fonds thématiques et son développement à l’international pour se relancer.