Julius Baer déménage dans un nouveau bureau en Inde

Julius Baer vient de déménager dans de nouveaux locaux en Inde. Situé au Worldmark 2, Aerocity à New Delhi, le nouveau bureau sera un « satellite » pour mieux servir les clients fortunés à Delhi NCR* et d’autres villes du nord de l’Inde. Ce déménagement fait partie de la stratégie de transformation de l’entreprise, annoncée en août 2022. Elle vise à renforcer ses investissements dans les ressources humaines, les produits, les opérations, la technologie et l’infrastructure.

Julius Baer compte tripler ses encours sous gestion dans ce pays d’ici cinq ans. La banque privée, qui compte 200 professionnels en Inde, souhaite également doubler ces effectifs. Julius Baer a aussi fait une demande pour une licence « Alternative Investment Funds ou AIF », afin de commercialiser les produits alternatifs dans cette région.

L’Inde représente l’un des marchés clé de la gestion de fortune, affirme la banque suisse. La banque privée souhaite s’attaquer au nord du pays, pour offrir ses solutions de gestion discrétionnaire et ses services de planification de fortune aux clients sophistiqués dans cette zone.

Le marché indien de la gestion de fortune est valorisé à 600 milliards de dollars, avec une croissance attendue de 12% par an, selon Julius Baer. « Pourtant, seul un quart de ce patrimoine est géré de manière professionnelle », a souligné Umang Papneja, directeur général de Julius Baer India. Le nouveau bureau permettra une connectivité proche avec les clients ainsi qu’un environnement pour travailler ensemble et innover, a-t-il ajouté.

* La région Delhi NCR (National Capital Region) comprend la capitale indienne ainsi que des segments des États voisins d’Haryana, de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan.