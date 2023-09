Janus Henderson sort un fonds obligataire à échéance

Janus Henderson vient d’annoncer le lancement d’un fonds obligataire à échéance, dénommé Janus Henderson Fixed Maturity Bond (EUR) 2027. Ce fonds, libellé en euros, investira dans des obligations de qualité « investment grade » au sein des marchés développés à l’échelle mondiale.

Ce véhicule sera géré par l’équipe de gérants spécialisée dans le crédit des entreprises : James Briggs, Tim Winstone, Michael Keough, Brad Smith et Carl Jones. Il atteindra son échéance en octobre 2027 et distribuera des coupons réguliers tous les six mois.

Janus Henderson comptait 322 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 juin 2023.

