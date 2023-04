Inversis acquiert l’activité de dépositaire de fonds de Banque Havilland

Inversis, plateforme espagnole de distribution de fonds et de services aux fonds et gestionnaires, a conclu un accord pour le rachat de l’activité de dépositaire de fonds d’investissement du groupe luxembourgeois Banque Havilland. La filiale de Banca March va ainsi mettre la main sur une activité aux encours de trois milliards d’euros. Elle va également ouvrir une succursale au Luxembourg pour gérer cette activité. Les personnels et ressources matérielles liés à cette activité seront transférés à Inversis.

En juillet 2022, Inversis avait déjà acquis 40% du capital d’Adepa, groupe luxembourgeois spécialisé dans la fourniture de services de gestion et d’administration de fonds Ucits et alternatifs au Luxembourg, en Espagne, en Italie et au Chili. Inversis s’appuiera donc sur Adepa, pour la partie ManCo et administration de fonds, et sur sa filiale pour la distribution de fonds et l’activité de dépositaire de fonds.

Inversis indique qu’il explorera d’autres opportunités commerciales à travers sa filiale luxembourgeoise nouvellement établie. Des opportunités qui devront contribuer au développement de ses activités internationales avec des clients institutionnels d’autres juridictions, principalement des marchés européens et latino-américains.