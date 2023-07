Iceberg Data Lab élargit ses outils de mesure à l’impact positif sur la biodiversité

Le sujet reste à défricher. En décembre 2022, la COP 15 a adopté le « cadre mondial pour la biodiversité » qui encourage entreprises et institutions financières à évaluer et publier des données notamment sur leur contribution à l’impact positif sur les milieux naturels. Une gageure tant le périmètre souffre encore de déficit de données. « C’est un peu comme naviguer dans des mers qui ne sont pas encore cartographiées », compare Matthieu Maurin, cofondateur et président-directeur général d’Iceberg Data Lab.

A grand renfort d’intelligence artificielle, la greentech a inventé un nouvel outil. Jusqu'à présent, elle calculait uniquement les émissions de carbone évitées et les mesures d’empreinte des activités économiques des entreprises sur le climat et la diversité du vivant. « Il y a quatre ans, nous avons développé une solution de calcul de l’impact des politiques d’achat et des productions des sociétés, pour définir un indicateur d’impact négatif sur la biodiversité, rappelle-t-il. Aujourd’hui, nous sommes capables de calculer l’impact positif des entreprises sur les écosystèmes naturels. »

Trajectoire de référence

Ce nouvel indicateur mesure la contribution des entreprises à la transition. « Il s’agit de jauger le potentiel de croissance de ces sociétés dans un monde plus durable et de quantifier leur impact évité. » Le concept d’impact évité sur les milieux naturels est ce que les émissions de carbone évitées sont au climat. A la différence notable qu’il faut dans le premier cas cinq fois plus de données pour établir le lien entre l’activité économique de l’entreprise et les cinq pressions qui pèsent sur la biodiversité : l’artificialisation des sols, la surexploitation des ressources, le changement climatique, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes.

Outre une profondeur statistique suffisante, l'évaluation de l’impact évité et positif des entreprises sur la biodiversité a nécessité de mettre en perspective les émetteurs au regard de leur trajectoire de référence. Sorte de référence de marché pour chaque entreprise étudiée, elle s’appuie non pas sur une moyenne sectorielle basée sur un ratio économique dont l’impact peut être faussé « en sous-estimant l’impact calculé sur les produits les plus chers d’une gamme donnée, comme les voitures de sport, les vêtements de marque, etc. », mais ses main services (services fournis). « Les activités d’une entreprise sont décrites par les services qu’elle fournit (énergie, transport, matériaux, flux alimentaires...), décrypte Matthieu Maurin. Pour le secteur agroalimentaire, le service principal est la fourniture de nutriments essentiels à l’alimentation de base. » Dans cet exemple, Iceberg Data Lab va calculer l’intensité des produits alimentaires, pour chaque tonne de nutriments générée, en intégrant toute la chaîne de valeur et au regard du risque de déforestation.

In fine, un score permet de visualiser, sur une échelle de 0 à 1, l’érosion de la biodiversité évitée d’une entreprise grâce à son activité. « Son impact positif peut être ainsi comparé à son impact négatif. Si le score est supérieur à 0,5, nous sommes en face d’un champion. » Seulement 10 % de l’univers étudié affiche un score d’impact au-dessus de 0,5. De quoi faire réfléchir quant à certaines stratégies d’investissement à impact.