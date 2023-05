GAM accepte l’offre de rachat de Liontrust

Ce 4 mai était un rendez-vous très attendu pour les actionnaires de GAM. Après plusieurs reports, la société de gestion suisse a enfin publié ses résultats annuels 2022 et surtout annoncé que son conseil d’administration acceptait l’offre de rachat de Liontrust. Les discussions entre les deux groupes avaient été officiellement dévoilées le 18 avril dernier même si GAM avait alors déclaré étudier également d’autres options. Liontrust, qui est lui-même coté à la Bourse de Londres, devrait donc lancer son offre publique de rachat le 9 juin prochain en offrant 0,0589 action de son groupe pour une action GAM.

Selon le communiqué, cela valorise l’action GAM à 0,6723 franc suisses « sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions Liontrust et du taux de change moyen GBP/CHF au cours des 60 derniers jours de Bourse ». A vos calculettes....

Le groupe suisse affirme que des actionnaires, y compris les dirigeants et cadres supérieurs de GAM, qui représentent environ 19,6 % du capital social émis de GAM, ont déjà indiqué qu’ils étaient favorables à la transaction.

Liontrust et GAM travailleront en partenariat pour mener à bien la transaction et organiser une transition en douceur, y compris le soutien financier de Liontrust sous la forme de deux facilités de crédit d’une valeur maximale de 17,8 millions de livres sterling (environ 20 millions de francs suisses).

Liontrust s’engage à renforcer la présence internationale de GAM et ses relations avec la clientèle, en particulier en Suisse.

« Au cours de l’année 2022, il est apparu de plus en plus clairement au conseil d’administration que nous devions examiner si notre stratégie était toujours appropriée et que la toile de fond du marché, combinée à l’impact sur nos résultats financiers, était devenue un obstacle à notre retour à une croissance en temps voulu. Nos clients ont été patients et loyaux et je suis convaincu qu’ils seront récompensés puisqu’ils bénéficieront d’un accès à une gamme plus large de stratégies et de services ainsi que de la stabilité qu’apportera la solidité financière de la société issue de la fusion. L’offre de Liontrust est également la meilleure opportunité de répondre de manière décisive à toutes les incertitudes qui ont récemment entouré GAM et d’assurer la croissance indispensable pour rendre justice aux talents dont nous disposons au sein de l’entreprise. L’entreprise qui en résultera disposera d’un bilan solide, d’une gamme élargie d’excellents produits d’investissement et d’une empreinte de distribution mondiale à partir de laquelle elle pourra assurer sa croissance, à laquelle nos actionnaires pourront participer à l’avenir », commente le président de GAM Holding, David Jacob.