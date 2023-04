DWS renoue avec la collecte au premier trimestre 2023

DWS, filiale de gestion d’actifs du groupe allemand Deutsche Bank, repart du bon pied en 2023. Après une année noire en 2022, qui l’a vu changer de directeur général et décollecter 19,9 milliards d’euros, DWS, a fait état, ce jeudi, d’une collecte nette de 5,7 milliards d’euros au premier trimestre 2023. En excluant les produits monétaires, elle s’élève à 8,8 milliards d’euros. Les encours sous gestion ont progressé de 2% sur le trimestre à 841 milliards d’euros, portés entre autres par un effet marché de 19 milliards d’euros.

La firme affiche un résultat net de 138 millions d’euros sur la période (+29% par rapport au quatrième trimestre 2022). DWS est en deça des attentes des analystes en raison d’une baisse de son chiffre d’affaires ajusté de 4% sur le trimestre (-12% sur un an glissant). Les commissions de gestion et de performance n’ont pas atteint les niveaux attendus par les analystes.

Concernant la collecte, DWS indique qu’elle a été alimentée tant par les investisseurs institutionnels que les particuliers. Côté produits, la gestion active hors monétaire a attiré 5,8 milliards d’euros. DWS évoque entre autres un mandat institutionnel important remporté sur la gestion multi-actifs. Sur la gestion passive, quelque 4,4 milliards d’euros d’entrées nettes ont été constatées au cours du premier trimestre, provenant principalement des ETP de sa gamme Xtrackers. Les produits alternatifs ont, eux, décollecté de 1,4 milliard d’euros. Sur le monétaire, la firme a subi des rachats de 3,1 milliards d’euros.

Restructuration

Lors d’un entretien téléphonique avec des analystes, Stefan Hoops, directeur général de DWS, a insisté sur le contrôle des coûts et la restructuration en cours du gestionnaire allemand. « Le niveau de coûts au premier trimestre est meilleur qu’attendu grâce à un certain nombre d’initiatives menées sur la période. Le plus gros de la restructuration est derrière nous. Nous pouvons désormais nous concentrer sur le développement de notre activité », a-t-il indiqué, précisant que seulement trois démissions avaient été dénombrées au cours des neuf derniers mois. Il a ajouté que les deux tiers des managers de DWS s’étaient vu assigner une nouvelle mission ou un nouveau poste. Des réductions de coûts ont par ailleurs été opérées vis-à-vis de prestataires externes, entre autres dans le domaine des technologies de l’information. Les frais liés à la transformation de DWS s’élèvent à 18 millions d’euros.

Interrogé sur l’enquête du régulateur américain Securities & Exchange Commission (SEC) sur les allégations d’écoblanchiment visant DWS, Stefan Hoops a rétorqué qu’il n’avait «rien à déclarer de nouveau» sur le sujet.

Lors de cet entretien, DWS a également dévoilé le prochain lancement de fonds, dont deux ETF, MSCI USA Climate Actions Equity et MSCI World Quality ESG. Un fonds alternatif sur la transformation de l’immobilier européen est également dans les tuyaux ainsi qu’un fonds à échéance. Questionné sur l’établissement d’une division de gestion sur les prêts directs aux entreprises (direct corporate lending), Stefan Hoops a répondu qu’il faudrait à DWS au moins deux trimestres avant d’avoir une équipe et des processus de gestion dédiés à cette classe d’actifs. DWS avait recruté en décembre le patron des opérations crédit de Blackstone.