DWS assouplit ses règles de télétravail

Le gestionnaire d’actifs de Deutsche Bank, DWS, veut se montrer plus flexible que ses concurrents en matière de télétravail pour éviter un exode de ses talents. Selon Bloomberg, la société de gestion allemande a mis en place un projet pilote qui permet à ses employés de travailler hors d’Allemagne – où ils le souhaitent – jusqu’à 18 jours dans l’année, dont 10 consécutifs. Ce projet pilote va durer un an. DWS décidera ensuite de la poursuite de cette politique et de son extension à d’autres pays.

