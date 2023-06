Deux anciens gérants crédit du family office de Michael Dell se lancent à leur compte

Les gérants crédit Michael Goldstein et Josh Neren viennent de créer Bracco Asset Management, un hedge funds spécialisé sur le segment du high yield et de la dette privée avec effet de levier, a appris Bloomberg. Ils quittent l’entreprise BDT & MSD, issue d’une fusion cette année entre la merchant bank BDT et MSD, la branche d’investissement du family office de Michael Dell.

Ils apportent avec eux le véhicule Alpine Credit Opportunities Fund, qui compte environ 225 millions de dollars d’encours, dont des investissements du family office de Michael Dell.