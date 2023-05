Des anciens d’Invest AM lancent leur société de gestion Elkano Asset Management

La gestion d’actifs française accueille un nouvel acteur, Elkano Asset Management, qui vient de recevoir l’agrément de société de gestion de portefeuille de l’Autorité des marchés financiers. L’entreprise a été fondée par Gilles Etcheberrigaray, Ionel Sbiera et Constantin Paoli. Tous trois évoluaient précédemment chez Invest AM, filiale de gestion d’actifs de Cyrus qui a fusionné avec Amplegest et au sein de laquelle ils ont développé la gamme Latitude. Les deux premiers avaient également collaboré au sein de la filiale française de Franklin Templeton Investments.

Elkano fait référence au navigateur basque Juan Sébastian Elkano, commandant d’un des navires ayant pris part à l’expédition organisée par Ferdinand de Magellan en 1519. En créant sa société de gestion, le trio veut ouvrir une nouvelle voie de navigation sur les marchés financiers dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine (CGP, family offices, banques privées).

«Elkano est le fruit d’un cheminement de plus de 20 ans de service auprès des CGP ainsi que d’une prise de conscience d’une évolution inéluctable de ce marché. En Allemagne ou en Angleterre, il existe des sociétés de gestion indépendantes exclusivement dédiées à la construction de portefeuilles et à l’allocation d’actifs pour cette clientèle. En France, il n’existe pas de ‘pure-player’ indépendant, cette offre est soit une extension des activités de sociétés de gestion généralistes soit développé par des filiales de gestion appartenant à des groupements de CGP», explique Gilles Etcheberrigaray, président et co-fondateur d’Elkano AM à L’Agefi.

Allocataires d’actifs

L’idée est donc de proposer une gamme complète de structuration de produits et de solutions d’investissement, de manière totalement indépendante et répondant aux besoins des acteurs de la gestion patrimoniale et des investisseurs privés.

«Nous faisons le choix d’avoir un seul fonds phare, qui reflète notre gestion de conviction et servira de socle à notre allocation d’actifs pour les mandats, gestions pilotées en assurance-vie et autres solutions. Nous mettrons en œuvre notre vision des marchés en utilisant à 100% l’architecture ouverte de manière directe ou indirecte. Nous nous positionnons davantage comme allocataires d’actifs que comme sélectionneurs de fonds», complète Constantin Paoli, directeur général délégué en charge du développement d’Elkano AM.

Il précise que la firme sélectionne les sous-jacents les plus liquides et les moins chers. Pour s’exposer à une classe d’actifs ou un secteur, la société de gestion privilégiera les fonds indiciels cotés (ETF) et les futures. Et pour ajouter une brique plus spécifique afin de mettre en œuvre sa vue macro, elle sélectionnera le fonds le plus approprié. Ce travail sera conduit sous l’égide de Ionel Sbiera, directeur général délégué en charge de la gestion. Bien que les marchés privés s’ouvrent de plus en plus à la clientèle de gestion de patrimoine et retail, Elkano AM se concentre uniquement sur les supports d’investissements liquides cotés. «Sur les marchés privés, la disponibilité de l’effet de levier est en train de se réduire fortement, ce qui me conduit à penser qu’ils se dirigent vers des déconvenues dans les années qui viennent», dit Gilles Etcheberrigaray.

L'équipe a également intégré les aspects extra-financiers à sa gestion. En outre, la jeune firme s’engage à reverser 30% des commissions de performance qu’elle génèrera à des associations qu’elle soutient : l’association Lazare pour la thématique de l’insertion, Proxité pour la thématique de l’éducation et Surfrider Fondation pour la protection des océans et de la biodiversité. Elkano AM se veut par ailleurs intégralement basée sur le cloud à travers la digitalisation de la quasi-totalité de ses activités. Une évolution majeure nécessaire pour rendre plus efficient le marché de la distribution selon l’entreprise.

Un marché en transformation

Elkano AM entre sur le marché dans une période où les CGP en particulier se retrouvent confrontés à une double tendance : consolidation et incertitudes sur l’avenir de certains frais. Pour le président de la société de gestion indépendante, la concentration du marché des CGP était «inéluctable». Cependant, en dépit de sa matérialisation, il observe qu’il reste un grand nombre d’indépendants et qu’une offre de services se développe pour ceux-là afin qu’ils aient accès à un niveau de prestations équivalent à celui des groupements de CGP intégrés. La nouvelle société de gestion s’inscrit dans ce mouvement.

Elkano AM entend proposer des tarifs «compétitifs et transparents». Sur le sujet de la transparence des frais dans la gestion, Gilles Etcheberrigaray estime que les mesures prises par l’Autorité des marchés financiers, concernant par exemple les commissions de mouvement ou le calcul des commissions de surperformance, ont limité les excès. «Concernant la distribution, les acteurs les plus performants sont arrivés à un équilibre raisonnable pour le client final. Les frais de gestion doivent rémunérer à la fois le suivi des clients, le conseil et la gestion financière pure. C’est une somme de valeurs ajoutées qui s’intègrent aux frais finaux», développe le président d’Elkano AM.

Son avis sur l’éventuelle interdiction des rétrocessions dans la distribution de produits financiers aux particuliers à l’échelle européenne ? «Les CGP britanniques se portent bien avec la RDR. A contrario, des distributeurs de premier plan comme les réseaux bancaires ont disparu du marché. C’était là où l’écart entre le paiement de la rétrocession et le service rendu au client était le plus grand. Nous constatons néanmoins une segmentation du marché. Les CGP britanniques se sont focalisés sur les clients les plus importants et les plateformes en ligne ont récupéré les plus petits», répond Gilles Etcheberrigaray. Et aller vers l’absence de rétrocessions en France, c’est aller «inéluctablement» vers cette segmentation, affirme le président d’Elkano AM.