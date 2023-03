Des amendements demandés sur les règles de vente à découvert au Royaume-Uni

La Managed Funds Association (MFA), qui représente les intérêts des hedge funds à travers le monde, a répondu à un appel à témoignages lancé par le département du Trésor britannique sur une révision des règles en matière de vente à découvert (short-selling).

Dans sa lettre au Trésor, la MFA demande principalement trois amendements aux règles actuelles en vigueur au Royaume-Uni. Elle réclame au gouvernement britannique de laisser tomber l’obligation pour les gestionnaires de publier publiquement leurs positions à découvert individuelles pour chaque firme. Le lobby plaide davantage pour la publication de positions courtes agrégées pour chaque émetteur, ce qui sera de nature selon lui à encourager l’efficacité du marché et la découverte de prix.

La MFA recommande par ailleurs aux instances britanniques d’améliorer les systèmes et les données permettant la production de rapports sur les positions de vente à découvert. Elle souhaite que les seuils à partir desquels les gestionnaires doivent notifier leurs positions courtes soient revus et éventuellement rehausser pour limiter le nombre de rapports et le coût qui y est associé.

Enfin, la MFA sollicite davantage de clarté et d’accompagnement lors de la mise en œuvre d’éventuelles interdictions de ventes à découvert.