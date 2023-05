Comgest ouvre une succursale en Autriche

L'Agefi

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a, vendredi 5 mai, dévoilé le lancement d’un fonds de développement pour la reconstruction de l’Ukraine, le Ukraine Development Fund. La division de conseil du gestionnaire d’actifs américain BlackRock, BlackRock Financial Markets Advisory (BlackRock FMA), a été missionnée pour conseiller le fonds sur sa structuration et ce, sur une base pro bono. Le Ukraine Development Fund financera la réhabilitation de divers secteurs (énergie, infrastructures, agriculture, industrie et technologies de l’information).