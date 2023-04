Climat : Amundi entre dans le concret

Trajectoire. Ce 12 mai, à l’occasion de son assemblée générale (AG) 2023, le groupe va présenter un premier bilan de sa politique « say-on-climate » qu’il avait fait voter lors de l’AG 2022. En ordre de marche depuis 2020, aux côtés de sa maison mère le Crédit Agricole et depuis la publication de son plan stratégique pour 2025, Amundi vise notamment 20 % d’encours alignés sur une trajectoire de décarbonation à horizon 2025.

Pour y parvenir, le groupe a présenté, mi-avril, deux innovations dans sa gestion pour compte de tiers. Dans la gamme des produits suivant l’Accord de Paris sur le climat, Amundi disposait jusqu’à présent seulement de fonds passifs, dits « Paris Aligned Benchmark » et « Climate Transition Benchmark ». Mais la filiale de gestion du Crédit Agricole vient de se doter de deux nouveaux outils.

Le premier consiste en une gamme de fonds ouverts destinés aux clients particuliers, gérés de manière active et qui ont, eux aussi, pour objectif une décarbonation des portefeuilles alignée sur l’Accord de Paris. Le second outil consiste à démarcher de manière proactive et quasi systématique tous les clients institutionnels afin de leur proposer de gérer les mandats existants de façon, elle aussi, alignée. « C’est une vraie nouveauté car, il y a encore à peine deux ans, aucun de nos clients institutionnels ne nous demandait de gérer ses mandats sous contrainte d’alignement », souligne Jean-Jacques Barbéris, directeur du pôle clients institutionnels, corporate et ESG, au sein d’Amundi. L’alignement consiste à prendre l’année 2019 comme référence pour les émissions carbone du portefeuille, à cibler 2050 comme année d’émission neutre et à se fixer entre-temps des points d’étape à atteindre (en l’occurrence 2025 et 2030).

Si aujourd’hui la clientèle institutionnelle semble de plus en plus ouverte sur ce type de solutions, c’est encore loin d’être la ruée. L’an dernier, selon Jean-Jacques Barbéris, moins de 5 % des appels d’offres des institutionnels en Europe auraient été réalisés avec une contrainte d’alignement.

Vers le « net zéro »

Quant à la clientèle des particuliers, son appétence reste totalement à découvrir. « A date, il n’y a pas de demande spécifique sur des fonds ‘net zéro’ de la part des particuliers. Mais c’est aussi de notre responsabilité de leur proposer ces solutions. Nous sommes très confiants sur potentiel de développement de ces produits », commente Jean-Jacques Barbéris. Ceux-ci viseront dans un premier temps les entreprises, car les gouvernements ne donnent pas encore suffisamment de détails sur leurs émissions carbone. Le périmètre concernera les scopes 1,2 et 3 « upstream », c’est-à-dire les émissions en amont de la production d’un bien ou service.

D’ici à fin 2025, les émissions carbone des portefeuilles devront avoir diminué d’au moins 30 % par rapport à 2019, et d’au moins 60 % à fin 2030. « C’est un résultat sur lequel on s’engage pour ces encours », explique Jean-Jacques Barbéris. Le seuil se veut légèrement au-dessus de celui fixé par la coalition des investisseurs institutionnels (NZAOA) pour la neutralité carbone (de -16 % à -29 % pour 2025 et -50 % pour 2030).

Un peu plus d’un an après la COP 26 de Glasgow, où de nombreux acteurs de la finance se sont publiquement engagés sur le climat, Amundi veut passer à l’étape supérieure, celle de la mise en application.