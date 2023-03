BNP Paribas Cardif renforce son offre de private equity

BNP Paribas Cardif continue de croire au non-côté. L’assureur vert et blanc met à disposition des clients de sa banque privée une nouvelle unité de compte (UC) en private equity. L’UC sera accessible via les contrats d’assurance vie, de capitalisation et les plans d’épargne retraite individuels et géré par Ardian. Cette UC sera principalement exposée aux marchés européens et ceux d’Amérique du Nord. Le fonds evergreen devrait «permettre aux clients privés et leurs éventuelles holdings patrimoniales d’avoir accès à des opérations habituellement réservées à des investisseurs institutionnels tout en bénéficiant d’un accompagnement dédié (…)», indique le groupe dans un communiqué.