BNP Paribas AM se renforce dans la gestion verte

Tous les moyens sont bons pour atteindre la neutralité carbone. Y compris celui d’investir dans les forêts. BNP Paribas AM, bien conscient que ses clients institutionnels commencent à être demandeurs de ce type d’investissements, vient de rajouter une corde à son arc. Le gestionnaire a acquis une participation majoritaire dans la société danoise International Woodland Company (IWC). Celle-ci gère et conseille au niveau mondial 5,5 milliards d‘euros dans les exploitations forestières et agricoles. Cette acquisition, si elle est approuvée par l’Autorité danoise de surveillance financière, devrait être bouclée au premier semestre 2023. L’asset manager ne dévoile pas le montant de la transaction qui devrait prendre la forme d’une augmentation de capital. Les actionnaires actuels, constitués des dirigeants d’IWC, des salariés de l’entreprise, et d’un institutionnel, conserveront leurs parts dans la société.

Cette structure gardera son indépendance de gestion et fera partie du pôle de BNP Paribas AM dédié aux actifs privés, qui regroupe aujourd’hui 20 milliards d’euros sous gestion, sur les 490 milliards que gère la société au total. Cette acquisition permet à la société d'élargir sa gamme de stratégies d’investissement durables, mais aussi de profiter des relations privilégiées qu’entretient IWC avec ses clients institutionnels. Ceux-ci sont principalement basés dans le nord de l’Europe, en Allemagne, dans aux Pays-Bas, au Danemark et dans les pays scandinaves. De la même manière, IWC pourra profiter de synergies avec le gestionnaire français dans la distribution de ses produits.

Rendement

Les motivations de cette acquisition apparaissent multiples. En premier lieu, elle contribue à verdir la gestion de BNP Paribas, qui souligne dans son communiqué que « la sylviculture participe à la capture du carbone et aux projets de conservation de la biodiversité ». Ensuite, le gestionnaire estime que le potentiel de croissance du secteur est important. Les investissements institutionnels dans les terres forestières représentent aujourd’hui seulement 100 milliards de dollars, mais le gérant considère que « le marché des capitaux naturels évolue rapidement (…) et devrait s’accompagner d’un développement continu des investissements associés et d’une prise de conscience accrue des clients ».

Enfin, dernier point et non des moindres, « les stratégies liées au capital naturel présentent des profils de rendement ajusté du risque attrayants », estime BNPP AM. Pour que zéro carbone ne rime pas avec zéro rendement.