BlackRock passe devant le fonds norvégien comme principal investisseur étranger à Milan

BlackRock a dépassé le fonds norvégien comme principal investisseur étranger à la Bourse de Milan, selon le classement établi par Milano Finanza. D’après le quotidien milanais, les grands fonds étrangers détiennent des participations dans les entreprises cotées italiennes pour un montant total de 54 milliards d’euros.

BlackRock contrôle 11,6 milliards d’euros de ce montant, soit 78 % de plus que les 6,5 milliards d’euros d’août 2022. Le portefeuille du géant américain se concentre sur les principales sociétés italiennes en termes de capitalisation, notamment les entreprises de la galaxie Exor. Le groupe US est aussi très présent dans le secteur bancaire (UniCredit, Mediobanca, FinecoBank). BlackRock détient aussi des parts dans Italgas, Snam, Prysmian et Moncler.

De son côté, Norges Bank détient des participations dans des entreprises italiennes pour 9 milliards d’euros, contre 8,1 milliards un an plus tôt. Le groupe est notamment présent au sein d’Enel, Eni, UniCredit et Intesa Sanpaolo. Cela faisait presque dix ans qu’il était le principal investisseur étranger en Italie.

Après ce duo d’investisseurs étrangers figurent CVC Capital Partners, T. Rowe Price et Capital Group.

