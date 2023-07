BlackRock consolide ses encours sous gestion à 9.425 milliards de dollars au deuxième trimestre

La société de gestion américaine BlackRock a consolidé ses encours au cours du deuxième trimestre 2023. Le gestionnaire affichait des actifs sous gestion de 9.425 milliards de dollars (8.398 milliards d’euros) à fin juin 2023 lors de la publication de ses résultats vendredi 14 juillet. Cela constitue une hausse de 3,7% des encours sur le trimestre et de 9,7% sur le semestre selon les calculs de L’Agefi. Le consensus des analystes établi par Factset ne s’attendait pas à ce que BlackRock retrouve ce niveau d’encours avant fin septembre. La firme a enregistré un effet marché positif de 261,4 milliards de dollars sur ses encours, mais subi un effet devises défavorable de 6,7 milliards de dollars au cours du trimestre.

La société de gestion présente un résultat net ajusté de 1,4 milliard de dollars, en progression de 15,5% par rapport à fin mars et de 25% sur un an, allant au-delà des anticipations des analystes. Son dividende par action s’élève à 9,06 dollars par action.

A lire aussi:

Collecte portée par la gestion indicielle et indexée

BlackRock fait néanmoins état d’une collecte nette de 80,1 milliards de dollars sur la période, plus faible qu’attendu par les analystes (109,2 milliards de dollars). Ces flux entrants portent à 190 milliards de dollars la collecte nette du premier semestre 2023. Entre fin mars et fin juin 2023, la société de gestion a collecté 57 milliards de dollars sur ses fonds de long terme et 23 milliards sur la gestion de cash. La gestion indicielle et indexée a largement porté la collecte (52,2 milliards de dollars) – en particulier sur l’obligataire – tandis que les entrées nettes sont restées plus modestes sur la gestion active (4,4 milliards de dollars).

A lire aussi:

Les revenus des services technologiques de BlackRock ont augmenté de 27 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre 2022 et de 19 millions de dollars par rapport au premier trimestre 2023. Ce résultat reflète, selon la firme, la forte demande continue des clients pour sa plateforme de gestion du risque Aladdin, mais aussi l’impact des mouvements du marché obligataire au cours des douze derniers mois sur les positions détenues sur Aladdin.