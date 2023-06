Biodiversité, comment universités et finance créent ensemble les nouvelles métriques

On ne gère bien que ce que l’on mesure. Appliqué à l’investissement dans la préservation de la biodiversité, cet aphorisme se révèle particulièrement pertinent, voire crucial. Réussir à mieux comprendre la dépendance entre les activités d’entreprises en portefeuille et les ressources naturelles et en mesurer les impacts néfastes a longtemps souffert de barrières techniques. Le manque de personnalisation des mesures, alors que chaque environnement de biodiversité est unique, était l’un des principaux freins.

Toutefois, les investisseurs et les fournisseurs de données réalisent des progrès ces derniers temps, et ce avec l’aide des données scientifiques purement académiques. Les bases de données des universités sont souvent disponibles en libre accès. Mais la traduction de ces données brutes en métriques pertinentes pour prendre des décisions d’investissement « sont difficiles », estime Steve Bullock, directeur mondial recherche et méthodologie chez S&P Global Sustainable1.

Nous nous intéressons aux différents impacts de l’utilisation des sols pour une même activité selon les écosystèmes locaux GABRIEL MICHELI, gérant chez Pictet AM

Pour contourner ce problème, le fournisseur de données américain s’est allié avec le Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature du Programme des Nations unies pour l’environnement. L’entreprise s’est appuyée sur les données scientifiques de l’organisme onusien couvrant 21 écosystèmes sensibles, afin de créer des indicateurs pour cartographier les dépendances des opérations directes des entreprises sur les écosystèmes naturels et l’impact de ces activités sur ces zones de biodiversité clé, pour ensuite y superposer ses propres informations sur les actifs de 17.000 entreprises cotées. « Nous avons constaté un chevauchement évident entre ces actifs et les principales zones protégées et de biodiversité », déclare Steve Bullock. S&P envisage d’étendre cette approche aux chaînes de valeurs des entreprises cotées et aux entreprises privées.

Chez les sociétés de gestion également

Cette alliance avec le milieu universitaire semble aussi prendre pied chez les sociétés de gestion. Pictet AM travaille depuis un an avec Gloria, créée par l’Université de Sydney, qui fonctionne selon un modèle d’analyse entrée-sortie. Cette base comprend des données sur l’impact d’une activité commerciale sur la biodiversité, sur l’utilisation de la terre et de l’eau et sur l’impact social dans cette zone. S’appuyant sur ces données, les gérants maison ont créé, avec l’aide d’un docteur spécialiste des données environnementales, leurs propres métriques prenant en compte les spécificités sectorielles. « Nous nous intéressons aux données spatiales, c’est-à-dire comment l’utilisation des sols pour une même activité peut avoir des impacts différents et drastiques selon les écosystèmes naturels locaux liés à ces terrains », explique Gabriel Micheli, gérant chez Pictet AM.

Les métriques de biodiversité en finance permettent aussi aux sociétés de gestion d’anticiper un changement réglementaire et culturel profond. L’un des objectifs de la COP 15 sur la biodiversité, fin 2022, était de protéger 30 % de la planète d’ici à 2030. « Ces zones, desquelles les entreprises dépendent pour leurs activités, pourraient devenir des endroits protégés par les gouvernements locaux, ce qui peut entraîner un risque réglementaire ou réputationnel », prévient Steve Bullock.