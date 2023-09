AllianzGI s’associe à Karbonalpha sur le segment des CGP

Deux ans après s’être lancé sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), Allianz Global Investors (Allianz GI) renforce son offre à destination de cette clientèle. Le gestionnaire d’actifs a annoncé mardi un partenariat “de long terme” avec Karbonalpha pour proposer une plateforme de gestion privée “tout-en-un augmentée”.

Fintech française proposant une plateforme de gestion privée, la solution de Karbonalpha permet aux CGP d’assurer en temps réel, à partir d’une saisie unique des données clients, la conformité et la traçabilité des données. Des données qui sont certifiées automatiquement via la technologie blockchain. L’interface de la fintech simplifie les démarches des CGP, en leur permettant d’accéder à un parcours vente/conseil automatisé du début à la fin : dès l’entrée en relation avec le client, et ce, jusqu’à la restitution d’informations.

Valeur ajoutée

Allianz GI fournira son modèle propriétaire d’allocation d’actifs couvrant plus de 1000 sous-classes d’actifs, 250 facteurs de risque (inflation, taux d’intérêt etc.) et qui inclut des options de recherche, des avis d’experts ainsi que les perspectives de marché. Le modèle utilise également des simulations prospectives.

“Notre offre conjointe offrira une véritable valeur ajoutée aux CGP et répondra à leurs besoins quotidiens, à la fois pour se conformer plus efficacement aux exigences réglementaires complexes, mais également en termes de construction de portefeuilles”, détaille dans un communiqué Geoffrey Maschio, responsable relations partenaires Allianz GI.

