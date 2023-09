A&G Banca Privada se réorganise et établit une unité de fonds de tiers

Le groupe de gestion de patrimoine et de banque privée espagnol A&G a créé une unité de fonds de tiers dans le cadre d’une restructuration présentée mardi 12 septembre. Ce département rassemble les opérations dédiées aux fonds Ucits, produits alternatifs et produits structurés. Il est supervisé par Francisco Julve, jusqu’alors responsable de la sélection de fonds d’A&G avec un focus sur les fonds Ucits. En tant que responsable de cette nouvelle unité, il sera chargé de la surveillance, de l’analyse et de la sélection de l’ensemble des produits.