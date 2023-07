Vontobel profite d’un bon premier semestre 2023 en gestion de fortune

La banque privée Vontobel a publié ce 27 juillet une collecte nette négative de 3 milliards de francs suisses dans son activité de gestion d’actifs pour le premier semestre 2023. Les actifs gérés s'établissaient à 108,7 milliards de francs, en hausse de 1% comparé à fin 2022. La marge brute de l’activité reste stable à 37 points de base.

Dans son activité de gestion de fortune, la tendance est plus positive. Vontobel fait état d’une performance «très solide», avec une collecte nette en hausse de 8,4% à 3,9 milliards de francs et des actifs gérés de 98,1 milliards de francs à fin juin, en progression de 6% sur six mois.La marge brute de l’activité est en hausse de 12 points de base sur un an et atteint 82 points de base.

Tout comme EFG International hier, Vontobel indique avoir accéléré sur les recrutements de conseillers en gestion de fortune avec 50 personnes qui doivent être recrutées sur l’année. Il ne dit pas non plus si ces personnes sont issues essentiellement de Credit Suisse, racheté en urgence par UBS en mars dernier. Le groupe comptait 316 conseillers fin 2022.

La banque note que les investisseurs institutionnels " continuent de différer leurs investissements» dans l’activité d’asset management. Cette prudence n’a pas pu être compensée au niveau global par la forte demande des investisseurs particuliers. La collecte globale baisse donc de 0,9% mais les actifs gérés totaux bénéficient à l’inverse de la hausse des marchés sur le premier semestre. Le groupe affiche donc des actifs gérés globaux de 211,9 milliards, en hausse de 4% sur six mois.

Le profit net du groupe s'établit à 127,6 millions de francs, contre 151,4 millions un an plus tôt. Au deuxième semestre 2022, le profit avait chuté à 78,5 millions.

«Vontobel est confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs moyen-terme ambitieux 2024 malgré l’environnement actuel», conclut la banque à travers la voix de son directeur général Zeno Staub.