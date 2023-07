Schroders collecte 5,7 milliards de livres au premier semestre 2023

La société de gestion Schroders reste sur une dynamique positive en termes de collecte. Les résultats publiés ce 27 juillet montrent ainsi une collecte nette globale de 5,7 milliards de livres, hors joint-ventures et associés, sur le premier semestre 2023.

Les encours de son activité asset management ont toutefois baissé de près de 4% en passant de 547,1 milliards de livres au premier semestre 2022 à 526 milliards au premier semestre 2023. L’activité dans le non coté, Schroders Capital, qui est incluse dans ces montants, a montré une belle résistance «dans un environnement de ralentissement en termes de levées de fonds, d’activité et de valorisation», explique la plus grande société de gestion indépendante du Royaume-Uni. Ainsi, Schroders Capital, qui a racheté l’an dernier Greencoat Capital et Cairn Real Estate, a-t-elle levé 5,3 milliards d’euros bruts sur le semestre. En net, cela correspond à 1,8 milliard levés. Il y a un an, l’activité avait levé 4,8 milliards.

Toujours dans l’activité asset management, la division Solutions «a réagi fortement à la crise des gilts (obligations d’Etat britanniques, ndlr) de l’automne dernier» en générant des souscriptions nettes de 6,3 milliards de livres sterling (comme au premier semestre 2022). Sur l’activité des fonds traditionnels, le groupe signale une décollecte de 800 millions de livres sur le premier semestre malgré un très bon premier trimestre, en raison d’un «risk-off» de la part des clients. Les encours atteignent 100,4 milliards de livres. La clientèle institutionnelle est par ailleurs sortie en net des actifs, à hauteur de 5,3 milliards de livres. Les encours sur ce segment de clientèle atteint 135 milliards de livres.

Dans l’activité wealth management, Schroders fait état d’une collecte brute «impressionnante» sur les six premiers mois de l’année. En net, elle est de 3,7 milliards de livres. Les encours de l’activité s'établissent à 116,3 milliards de livres.

Au total, les actifs sous gestion ont reculé de 6,1 %, à 726,1 milliards de livres sterling.