L’ex-directeur de la banque privée suisse de Credit Suisse rejoint Lombard Odier

Le groupe financier suisse Lombard Odier a recruté un ancien de Credit Suisse, Serge Fehr, en qualité de nouveau responsable du marché domestique suisse pour la clientèle privée. Il prendra ses fonctions au 1er août et rendra compte à Frédéric Rochat, associé-gérant de Lombard Odier. Il intègrera également le comité exécutif de la clientèle privée.

Serge Fehr sera chargé de renforcer la croissance des activités locales de clientèle privée avec un focus sur la Suisse alémanique. Lombard Odier a renforcé sa présence dans la région début juillet en ouvrant un bureau à Zug et en recrutant une équipe de banquiers privés dirigée par Marco Arnold, lui aussi transfuge de Credit Suisse.

Avant de rejoindre Lombard Odier, Serge Fehr a évolué au sein de Credit Suisse de 1996 à 2023. Il y a occupé plusieurs postes clés en Suisse dans le domaine de la banque privée pour les clients suisses et internationaux. En 2012, il a repris la direction régionale de Credit Suisse à Genève et la division private banking pour l’ensemble des clients résidant en Suisse. Depuis 2015, il dirigeait la division Swiss Private Banking et était membre de la direction de Credit Suisse (Suisse).