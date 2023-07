Le cours d’Allfunds remonte après ses résultats semestriels

Allfunds a ouvert à la hausse (5,90 euros), vendredi 28 juillet, sur Euronext Amsterdam après la publication de ses résultats semestriels. Une embellie de plus de 7% par rapport à son cours de clôture de la veille (5,50 euros) pour la plateforme espagnole de services et de distribution de fonds, dont le titre a cédé plus de 57% de sa valeur depuis son introduction en Bourse en avril 2021. Le cours a ensuite progressé de plus de 8% jusqu'à la mi-journée.

Dans un premier semestre au cours duquel elle a repoussé une tentative d’acquisition d’Euronext, la wealthtech a vu ses encours administrés augmenter de 3,7% sur un an à 1.350 milliards d’euros à fin juin 2023. Allfunds a néanmoins décollecté 4 milliards d’euros sur son activité de services. Ces flux négatifs sont «concentrés sur un nombre très limité et identifié de banques de clients particuliers en Suisse, Italie et Espagne».

A lire aussi:

Allfunds a également fait état d’un record de revenus nets semestriels de 266 millions d’euros (+13% par rapport à fin décembre 2022 et +3% sur un an). Son bénéfice après impôt s’élève à 38,5 millions d’euros, s'élevant de 1,1% par rapport au premier semestre 2022. Au cours de la première moitié de 2023, quelque 44 sociétés de gestion et 31 distributeurs ont rejoint la plateforme d’Allfunds.

A lire aussi:

La firme espagnole a assuré que la nouvelle stratégie européenne pour l’investissement des particuliers, dévoilée le 24 mai, allait avoir un impact de moins de 1% sur ses encours administrés, «ce qui se traduit par une perte potentielle de revenus maximale de 1%». Allfunds ajoute qu’il ne voit pas ces nouvelles règles entrer en vigueur avant 2026 et que sa proportion d’actifs administrés concernés pourrait encore baisser d’ici-là.

Rachat d’actions jusqu'à 100 millions d’euros

L’entreprise a annoncé le lancement d’un programme de rachats d’actions ordinaires pour un montant total de 100 millions d’euros, qui sera exécuté en deux tranches de 50 millions d’euros et durera jusqu’à 15 mois. La première tranche du programme, qui pourra concerner jusqu’à 12,5 millions de titres Allfunds, débutera le 31 juillet.

Allfunds a également annoncé avoir signé, vendredi 28 juillet, un protocole d’accord visant à l’acquisition de l’activité d’agent prestataire de services de paiement du groupe financier italien Iccrea Banca. Ce dernier est la maison mère de la banque coopérative italienne BCC Iccrea aux encours de 173,5 milliards d’euros. Un accord d’exclusivité a été négocié dans le cadre de ce deal. Les détails financiers de la transaction, dont la clôture est attendue d’ici la fin du troisième trimestre 2023, n’ont pas été dévoilés. Allfunds entend étendre sa part de marché en tant qu’agent prestataire de services de paiement en Italie.