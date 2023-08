La Commission européenne présente les standards de reporting de durabilité

La Commission Européenne vient d’adopter le 31 juillet la version définitive des normes de publication des informations extra-financières destinées aux entreprises. Ce paquet de normes communes dénommé les ESRS (European Sustainability Reporting Standards) demande aux entreprises de publier les informations importantes liées au climat, à l’environnement et aux questions sociales afin de diriger davantage de capitaux vers le financement d’une économie durable. Pourtant, la version définitive proposée par la Commission ne semble pas adaptée aux besoins des investisseurs et est même incohérente avec d’autres règlementations européennes en matière de durabilité, dont Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

L’exécutif européen a choisi d'être plutôt laxiste. Parmi les 12 standards proposés par l’Efrag, le groupe consultatif européen sur l’information financière, la Commission n’a retenu que deux standards généraux obligatoires. Les autres normes concernant le climat, la biodiversité, les aspects sociaux et la gouvernance sont volontaires, basés sur l’évaluation de la matérialité. Cette dernière consiste en une évaluation réalisée par chaque entreprise afin de déterminer quelles métriques extra-financières sont pertinentes pour son activité commerciale.

A lire aussi:

L’approche de la Commission s’oppose aux propositions de l’Efrag, qui a demandé la publication obligatoire des données liées au climat ainsi que les métriques ESG et de biodiversité par toutes les entreprises concernées par le règlement CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Ces données sont indispensables pour d’autres cadres du reporting comme SFDR. La nouvelle version de l’ESRS pourrait exiger beaucoup moins d’informations que la version précédente, selon Phil Spyropoulos, partenaire au sein du département des services financiers du cabinet d’avocats Eversheds Sutherland. « Auparavant, toutes les informations contenues dans la norme étaient considérées comme importantes, sauf preuve du contraire. Désormais, les entreprises peuvent décider elles-mêmes ce qui est important, sous réserve d’un nombre limité d’informations de base », nous explique-t-il.

Les investisseurs laissés dans le vide

Le manque d’ambition de la part de l’Union européenne a suscité une grosse déception chez certains investisseurs et gérants d’actifs. Aucune des obligations d’information prévues par l’ESRS n’est obligatoire et elles font toutes l’objet d’une évaluation de matérialité, nous a expliqué Pierre Garrault, senior policy advisor chez Eurosif, l’association européenne pour la finance durable. Par exemple, une entreprise peut conclure que le changement climatique n’est pas pertinent pour ses activités à la suite d’une évaluation. De ce fait elle ne publiera aucune information liée à l’impact de ses opérations sur le climat, comme les émissions de gaz à effet de serre. « La seule exigence supplémentaire est qu’une explication détaillée du processus ayant permis d’arriver à cette conclusion est désormais requise. Ce n’est pas le cas pour d’autres thèmes comme le sujet de l’ESG, pour lesquels cette explication reste facultative », a-t-il précisé. Le manque d’information liée au climat et aux critères ESG limite la capacité des investisseurs à prendre des décisions claires en matière d’investissement durable, a rajouté Pierre Garrault.

A lire aussi:

L’approche adoptée par la Commission européenne va conduire à des difficultés en matière de conformité pour les investisseurs par rapport aux règlementations de durabilité. Les ESRS telles qu’elles sont écrites ne répondent pas aux obligations d’autres réglementations de l’Union européenne, notamment le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) pour les banques et sur les questions climatiques, ainsi que le règlement sur la divulgation en matière de financement durable (SFDR) pour les investisseurs, a souligné Antoine Pugliese, responsable du pôle finance durable chez WWF France.

La Commission a également assoupli énormément le champ d’application du règlement. Les entreprises de moins de 750 employés pourront désormais être exemptées du reporting de leurs émissions de scope 3 pendant au moins un an et le plan de transition en faveur de la biodiversité reste volontaire. De plus, certains sujets, comme les effets financiers anticipés découlant des questions de durabilité, ne seront pas obligatoires pour les trois prochaines années après la mise en place des ESRS. « Alors que les scientifiques tirent la sonnette d’alarme face à l’urgence climatique et à la crise de la biodiversité, les décisions prises par la Commission envoient un message troublant : les considérations environnementales ne sont pas prioritaires », a regretté Antoine Pugliese.

L’acte délégué ESRS sera présenté au Parlement européen et au Conseil européen la deuxième moitié d’août pour évaluation pendant une période initiale de deux mois, avec un prolongement de deux mois possibles.

A lire aussi: